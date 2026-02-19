11.9 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Divieto di trasferta per seguire la Fiorentina: il Tar respinge il ricorso dei tifosi

I giudici del Lazio bocciano l'appello presentato dai sostenitori viola. Stop agli spostamenti verso stadi ospiti a causa degli scontri in autostrada

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – La prima sezione Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la validità dei provvedimenti emessi dal ministero dell’interno che inibiscono la partecipazione alle trasferte per le tifoserie di Roma, Fiorentina e Napoli fino alla conclusione dell’attuale stagione calcistica.

Attraverso il deposito odierno di quattro distinte ordinanze (1064, 1065, 1066 e 1067), i giudici amministrativi hanno respinto le istanze cautelari formulate dalle associazioni di sostenitori dei tre club. Le restrizioni ministeriali originarie erano state disposte in risposta ai disordini e agli scontri verificatisi lungo la rete autostradale tra gruppi rivali in viaggio verso gli impianti sportivi. Il dispositivo rende noto, inoltre, che l’analogo decreto interdittivo riguardante i sostenitori della Lazio non è stato oggetto di impugnazione.

L’unica limitazione al divieto assoluto emerge da uno dei due ricorsi presentati per la tifoseria romanista. Nello specifico, l’ordinanza numero 1066 ha parzialmente accolto l’istanza, annullando il divieto di trasferta esclusivamente per i cittadini residenti nella regione Lazio, a condizione che siano domiciliati in province diverse da quella di Roma.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
11.9 ° C
13 °
10.6 °
79 %
5.1kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1398)ultimora (1233)sport (67)Eurofocus (50)demografica (48)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati