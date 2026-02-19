Divieto di trasferta per seguire la Fiorentina: il Tar respinge il ricorso dei tifosi

FIRENZE – La prima sezione Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la validità dei provvedimenti emessi dal ministero dell’interno che inibiscono la partecipazione alle trasferte per le tifoserie di Roma, Fiorentina e Napoli fino alla conclusione dell’attuale stagione calcistica.

Attraverso il deposito odierno di quattro distinte ordinanze (1064, 1065, 1066 e 1067), i giudici amministrativi hanno respinto le istanze cautelari formulate dalle associazioni di sostenitori dei tre club. Le restrizioni ministeriali originarie erano state disposte in risposta ai disordini e agli scontri verificatisi lungo la rete autostradale tra gruppi rivali in viaggio verso gli impianti sportivi. Il dispositivo rende noto, inoltre, che l’analogo decreto interdittivo riguardante i sostenitori della Lazio non è stato oggetto di impugnazione.

L’unica limitazione al divieto assoluto emerge da uno dei due ricorsi presentati per la tifoseria romanista. Nello specifico, l’ordinanza numero 1066 ha parzialmente accolto l’istanza, annullando il divieto di trasferta esclusivamente per i cittadini residenti nella regione Lazio, a condizione che siano domiciliati in province diverse da quella di Roma.