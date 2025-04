Ultratrail Mugello, vince il campione mondiale in carica Cristian Minoggio

Getting your Trinity Audio player ready...

BORGO SAN LORENZO – È stata una decima edizione dell’Ultratrail Mugello all’insegna delle sorprese. Ma senzaltro di altissimo livello tecnico, con grande partecipazione e con una organizzazione perfetta. Un successo da un punto di vista organizzativo, sportivo e di promozione del territorio. Bilancio senz’altro che rende felici gli organizzatori che hanno alacremente lavorato per questo scopo: prima per ritracciare e rendere percorribili e sicuri i vari percorsi dopo le problematiche generate dal meteo in marzo, poi con la necessità di accorpare e riprogrammare alla domenica tutte le gare, visto il lutto per la scomparsa di papa Francesco che ha fermato lo sport in Italia nella giornata di sabato.

A trionfare nella lunga distanza, l’Ultra Trail Mugello (Utm) di 60 chilometri e 3200 metri di dislivello, è stato il campione mondiale in carica Cristian Minoggio che ha fatto segnare anche il record del percorso con lo straordinario crono di 5h35’43’’, abbassandolo di oltre 5 minuti, in un percorso reso anche piu impegnativo dalle necessarie modifiche. Fra le donne ad imporsi è stata Chiara Innocenti, atleta ormai di casa all’appuntamento mugellano, che non partiva favorita ma si è aggiudicata la gara con il tempo di 8h16’46’’. La Mugello Marathon Trail (Mmt), di 43,5 chilometri e circa 2300 di dislivello è stata vinta con una gara in rimonta da un altro outsider, Lorenzo Noè (4h17’29’’), che ha recuperato Matteo Anselmi ed Enrico Donati, partiti davvero molto forti, mentre al femminile altro successo inatteso quello di Marta Cassai in 5h26’07’’. Nella Mugello Trail (Mt) 23,5 km e 1280 m di dislivello positivo, infine, vittoria per Silvia Gaffi in campo femminile, che bissa il successo dello scorso anno abbassando il suo crono a 2h37’49’’ mentre la vittoria maschile è andata invece a Matteo Rossi 1h 57’’21’’ che ha condotto una gara autorevole giungendo al traguardo sotto le 2 ore. La Mugello Experience Trail (Met), l’ultima arrivata di 12 chilometri, voluta in accordo con la Federazione Italiana Skyrunning, con numerosi giovanissimi al via, valida anche per la Coppa Italia Giovanile FISky, ma aperta a tutti, ha visto trionfare i giovanissimi ragazzi della Nazionale con una gara veloce e brillante che è partita subito a ritmi altissimi ed ha visto abbassare notevolmente i tempi di vittoria dello scorso anno. A giungere per primo al traguardo è stato Elias Sangalli in 51’31” mentre al femminile invece la vittoria è stata di Elisa Mariani. Su questa distanza si è svolta anche una versione “non competitiva” molto apprezzata.

Si delinea quindi con più precisione la classifica del Tuscany Skytrail Tour che vede in testa Chiara Innocenti con 188 punti e Matteo Anselmi (195 punti), una classifica comunque ancora provvisoria destinata ad essere rivista nella terza tappa prevista per il prossimo 2 giugno con lo Skytrail tre cime del Covigliaio nelle splendide montagne firenzuoline conosciute come Le piccole Dolomiti Fiorentine. L’ulteriore ed ultima tappa del Tuscany Skytrail Tour sarà il 27 settembre a Fivizzano con la Lunigiana Skyrace che chiuderà il circuito decretando la classifica definitiva ed assegnando il prestigioso trofeo e la Coppa Toscana Skyrunning.