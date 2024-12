Vitoria Guimaraes-Fiorentina, Palladino: “Viaggio faticoso. Siamo pronti”

Raffaele Palladino: “Terracciano titolare, sarà lui a partire dall’inizio. Sottil ha una forma influenzale, come Cataldi, sono rimasti a casa, lavorano al Viola Park. Il viaggio è stato faticoso, ci adattiamo a tutti, siamo pronti per questa partita”.

Poi il tecnico viola: “La perdita di Bove ci ha fatto perdere un calciatore importante anche a livello numerico in una posizione in cui siamo mancanti, è un dato di fatto. Non è facile trovare altre soluzioni ma ci sto provando. Sono sicuro che troveremo il modo di sostituirlo. Il Vitoria Guimares sa giocare bene a calcio, abbiamo studiato la partita e siamo pronti ad affrontarla con grande motivazione. Ci vogliamo riscattare dopo la sconfitta di campionato. Vogliamo fare un’ottima prestazione contro una buona squadra in uno stadio in cui non è facile giocare”.