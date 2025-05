Armi irregolari o modificate in casa: nei guai due cacciatori

Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Armi non regolari o alterate per la caccia, nei guai due cacciatori dopo l’operazione congiunta contro il bracconaggio dei carabinieri forestali di Grosseto del Nipaaf, del Nucleo di Massa Marittima, della sezione di polizia giudiziaria e della stazione territoriale di Scarlino.

Nei giorni scorsi durante un’operazione mirata alla tutela fauna selvatica i carabinieri hanno rinvenuto nell’abitazione di due cacciatori numerose armi non regolari in particolare fucili muniti di silenziatore, coltelli a serramaico, un machete e due pugnali detenuti illecitamente e posti sotto sequestro dai militari.

Nel corso dei controlli sono state anche sequestrate 174 cartucce a palla non denunciate e 239 trappole per piccoli uccelli. Si tratta di mezzi di caccia particolarmente dannosi in quanto provocano ferite agli animali e di seguito la morte con notevoli sofferenze. I due cacciatori sono stati denunciati per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni, alterazione di armi da fuoco e detenzione di mezzi di caccia non consentiti.

Il Gip ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo.