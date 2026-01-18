8.3 C
Firenze
lunedì 19 Gennaio 2026
Fiamme allo stabilimento di smaltimento di rifiuti a Grosseto

L'incendio, domato dai vigili del fuoco, ha interessato i locali destinati alla raccolta e alla compattazione del materiale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Incendio all'impianto di smaltimento rifiuti (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

GROSSETO – Nelle prime ore della mattinata odierna, due squadre dei vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenute allo stabilimento di smaltimento rifiuti situato in località Le Strillaie, nel comune di Grosseto, a seguito di un incendio.

L’evento, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato i locali destinati alla raccolta e alla compattazione del materiale destinato allo smaltimento. Le squadre dei vigili del fuoco, operando sul posto ed equipaggiate con autorespiratori, hanno avviato le operazioni di spegnimento del materiale coinvolto, riuscendo a contenere l’incendio e a ridurre il rischio di propagazione agli altri settori dell’impianto.

Dopo lo spegnimento sono partite le operazioni di movimentazione e smassamento del materiale bruciato, necessarie a prevenire eventuali riprese delle fiamme.

Sul posto presenti, oltre alle squadre di vigili del fuoco, i carabinieri di Grosseto, la polizia municipale di Grosseto e l’Arpat.

Non si registrano feriti.

© Riproduzione riservata

