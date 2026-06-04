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Fiamme in un rimessaggio a Roccalbegna: distrutte macchine agricole

L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme raggiungessero un vicino ovile. Non ci sono feriti né intossicati

Cronaca
REDAZIONE
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Fiamme in un rimessaggio a Roccalbegna: distrutte macchine agricole (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

ARCIDOSSO – I vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso sono intervenuti questa mattina (4 giugno), intorno alle 4,50, per un incendio sviluppatosi all’interno di un rimessaggio agricolo nel comune di Roccalbegna.

All’arrivo della squadra, le fiamme avevano già coinvolto tre mezzi agricoli ricoverati all’interno del capannone. L’intervento dei vigili del fuoco, effettuato con due automezzi, ha consentito di estinguere l’incendio e di impedirne la propagazione alle strutture adiacenti.

Il rogo ha causato la completa distruzione delle tre macchine agricole e di una parte della copertura del rimessaggio. Grazie alle operazioni di spegnimento, le fiamme non hanno raggiunto un secondo capannone agricolo situato nelle immediate vicinanze né un ovile contenente numerosi capi ovini.

Non si registrano persone ferite o coinvolte nell’evento.

© Riproduzione riservata

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