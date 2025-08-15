Fiamme nei boschi di Roccalbegna, si solleva anche il Canadair

Getting your Trinity Audio player ready...

ROCCALBEGNA – Un incendio boschivo è in corso sulle colline prossime alla frazione di Cana nel comune di Roccalbegna in provincia di Grosseto.

Attorno alle 15 sono giunte delle segnalazioni alla sala operativa provinciale che parlavano di un incendio in rapido sviluppo. È stato disposto l’immediato invio di mezzi aerei e di squadre di terra.

Sono tre gli elicotteri regionali e sei le squadre di volontariato antincendi boschivi e di operai forestali che – sotto il coordinamento di due direttori delle operazioni appartenenti alle Unioni Comuni Amiata e Fiora – si stanno adoperando per limitare la propagazione delle fiamme. Una linea elettrica di media tensione attraversa la zona e ciò ostacola, parzialmente, gli sganci degli elicotteri regionali.

Alcuni fronti temporaleschi presenti nelle vicinanze provocano dei cambi di direzione del vento rendendo lo sviluppo del fronte molto imprevedibile. Per il timore che alcuni poderi possano essere interessati dalle fiamme è stato deciso di richiedere l’intervento dei Canadair e il supporto dei vigili del fuoco a presidio degli stessi.

Ulteriori rinforzi di squadre di volontariato antincendi boschivi arriveranno in zona dalle altre province al fine di rinforzare il dispositivo di spegnimento.

“Anche a Ferragosto – afferma il presidente Eugenio Giani – siamo impegnati sul fronte degli incendi boschivi. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che, anche oggi, lavorano con tempestività e dedizione per la sicurezza del territorio.”