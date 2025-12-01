9.2 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Furgone in fiamme minaccia una casa: illeso il conducente

L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio si estendesse alle vicinanze del veicolo alimentato a benzina e Gpl

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Furgone in fiamme minaccia una casa: illeso il conducente
Furgone in fiamme minaccia una casa: illeso il conducente (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In fiamme un furgone, minacciata una casa. 

Nella mattinata di oggi (1 dicembre) una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta in via Piemonte, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, per l’incendio di un autofurgone alimentato a benzina e Gpl.

Il mezzo, fermo lungo la strada comunale, ha improvvisamente preso fuoco sviluppando fiamme intense. L’intervento della squadra ha consentito di estinguere l’incendio utilizzando acqua e di evitare che le fiamme si propagassero verso la vicina unità residenziale, situata di fronte al punto in cui si è verificato l’evento.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Castiglione della Pescaia per la gestione della viabilità.

Il conducente del veicolo è rimasto illeso.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.2 ° C
10.6 °
7.6 °
84 %
0.5kmh
40 %
Mar
12 °
Mer
12 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1476)ultimora (1380)demografica (49)sport (47)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati