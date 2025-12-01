Furgone in fiamme minaccia una casa: illeso il conducente

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In fiamme un furgone, minacciata una casa.

Nella mattinata di oggi (1 dicembre) una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta in via Piemonte, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, per l’incendio di un autofurgone alimentato a benzina e Gpl.

Il mezzo, fermo lungo la strada comunale, ha improvvisamente preso fuoco sviluppando fiamme intense. L’intervento della squadra ha consentito di estinguere l’incendio utilizzando acqua e di evitare che le fiamme si propagassero verso la vicina unità residenziale, situata di fronte al punto in cui si è verificato l’evento.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Castiglione della Pescaia per la gestione della viabilità.

Il conducente del veicolo è rimasto illeso.