Incendio a Roccalbegna, 350 ettari devastati: volontari e Canadair ancora in azione

ROCCALBEGNA – Non si è ancora spento l’incendio che da ieri pomeriggio sta devastando la zona di Cana, nel Comune di Roccalbegna. Le fiamme hanno già bruciato circa 350 ettari tra campi agricoli, terreni incolti e aree boschive.

Sul posto sono impegnate le squadre Aib di volontari e operai forestali, affiancati dagli elicotteri regionali e dai Canadair della flotta nazionale. Una lotta senza sosta, che nella notte è stata diretta da un funzionario della Città metropolitana di Firenze e che da questa mattina vede al coordinamento un responsabile della Regione Toscana.

Accanto a loro operano anche i vigili del fuoco, in prima linea per proteggere le abitazioni minacciate dalle fiamme.