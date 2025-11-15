18.7 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Nove feriti nello scontro fra un’auto e un furgone a Orbetello

Violento scontro sulla provinciale a Orbetello. In ospedale in elisoccorso il concucende del veicolo, rimasto incastrato nel mezzo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Nove feriti nello scontro fra un'auto e un furgone a Orbetello
Nove feriti nello scontro fra un'auto e un furgone a Orbetello (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Grave incidente nel pomeriggio di ieri (14 novembre) sulla provinciale 161 a Orbetello, prima della provinciale Giannella.

Due i veicoli coinvolti, una macchina e un furgone, per cause al vaglio di polizia municipale e carabinieri giusti sul posto.

Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un 75enne, rimasto incastrato nel mezzo e per cui c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. È stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena. 

Nel furgone il conducente, un uomo di 36 anni, e sei minori, tutti trasportati in codice giallo all’ospedale di Geosseto. 

Sul posto, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine, auto medica di Orbetello e ambulanza Blsd della Misericordia di Porto Santo Stefano. 

© Riproduzione riservata

