Piccolo rapace incastrato in una rete liberato dai vigili del fuoco di Grosseto

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Recuperato dai vigili del fuoco di Grosseto un piccolo rapace incastrato in una rete.

Un delicato intervento di soccorso è stato effettuato per il recupero dell’animale.

L’allarme è stato lanciato dal personale dell’istituto di istruzione comprensivo 5 di Grosseto che, notando l’animale in difficoltà, ha prontamente contattato i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno operato con la massima attenzione per liberare il rapace senza arrecargli ulteriori danni. Dopo un’accurata valutazione, l’animale è stato estratto in sicurezza e liberato.