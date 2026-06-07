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Quattro feriti nell’incidente sull’Aurelia a Orbetello: una ragazza è grave

Nello scontro fra più auto ad avere la peggio è stata una 25enne trasportata al Misericordia di Grosseto in codice Rosso

Cronaca
REDAZIONE
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Quattro feriti nell'incidente sull'Aurelia a Orbetello: una ragazza è grave (foto FB Misericordia Porto Santo Stefano)
Meno di 1 ' di lettura

ORBETELLO – Un gravissimo incidente stradale, che ha visto coinvolte più autovetture, ha tenuto impegnati i soccorritori nella tarda serata di ieri (6 giugno). L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato intorno alle 23,30 richiedendo un massiccio intervento d’urgenza lungo la strada statale 1 Aurelia, all’interno del territorio comunale di Orbetello.

Il bilancio dello scontro è particolarmente pesante e conta quattro donne rimaste ferite. I sanitari giunti sul posto hanno prestato le prime cure sul luogo del sinistro e hanno successivamente provveduto al trasferimento di tutte le persone coinvolte verso il pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 25 anni, trasportata d’urgenza in codice rosso a causa dei severi traumi riportati. Le altre tre donne coinvolte, rispettivamente di 21, 50 e 61 anni, sono state invece ospitalizzate in codice giallo. 

Data la gravità dell’evento e l’alto numero di feriti, sul posto è confluito un importante schieramento di mezzi di soccorso. Sono infatti intervenute l’ambulanza della Misericordia di Orbetello, due ambulanze della Croce Rossa Italiana dell’Argentario, l’ambulanza della Misericordia di Albinia e quella della Misericordia di Porto Santo Stefano.

I rilievi di rito e la gestione della viabilità stradale sono stati affidati alle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

© Riproduzione riservata

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