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Scontro mortale a Scarlino: muore sul colpo un uomo di 56 anni

Schianto fra due vetture sulla strada provinciale delle Collacchie: un 25enne condotto il elisoccorso alle Scotte, c'è un altro ferito lieve

Cronaca
REDAZIONE
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Automedica
Foto di archivio
Meno di 1 ' di lettura

SCARLINO – Un tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata sulla strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino. L’allarme alla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 7,30 a seguito di un violento scontro che ha visto coinvolte due autovetture.

Il bilancio del sinistro è drammatico: un uomo di 56 anni ha perso la vita sul colpo. Serie le condizioni di un altro conducente, un giovane di 25 anni, che dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasferito d’urgenza al policlinico senese delle Scotte a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2, seppur in codice giallo. Una terza persona coinvolta nell’incidente è stata invece trasportata all’ospedale di Grosseto con ferite lievi, classificate come codice minore.

Sul luogo della tragedia è confluita una massiccia macchina dei soccorsi che ha visto impegnate l’automedica di Grosseto e le ambulanze della Croce Rossa di Follonica e di Castiglione della Pescaia. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

© Riproduzione riservata

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