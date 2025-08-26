27.3 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Tragico incidente in moto sulla provinciale 64: muore un 54enne

È stato anche fatto sollevare l'elisoccorso Pegaso, ma il medico arrivato sul posto nnon ha potuto far altro che constatare il decesso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Tragico incidente in moto sulla provinciale 64: muore un 54enne
Tragico incidente in moto sulla provinciale 64: muore un 54enne (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
CASTEL DEL PIANO – Muore un motociclista di 54 anni sulla provinciale 64 a Castel del Piano, all’altezza del bivio di Monticello. 

Il centauro è rimasto coinvolto, in sella alla sua moto, in un incidente stradale. Immediati e tempestivi i soccorsi con l’auto medica di Castel del Piano e l’ambulanza Blsd della Misericordia locale. È stato fatto sollevare l’elisoccorso Pegaso 1 per un eventuale trasporto d’urgenza ma il medico ha constatato il decesso sul posto.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Grosseto a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali indagini sulla dinamica dell’evento mortale.

