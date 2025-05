Travolto in moto da un furgone: muore a 63 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

MANCIANO – Il trasporto d’urgenza in elisoccorso alle Scotte non è servito.

Un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre era in sella a una moto. L’incidente si è verificato alle 11,30 di oggi (10 maggio) sulla strada provinciale 10 nella zona dei Pianetti.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era fermo sulla strada in attesa di svoltare in una via privata quando è stato travolto e sbalzato di oltre 10 metri in un campo.

I soccorsi sono arrivati dalla Misericordia di Manciano ed è stato chiamato l’elisoccorso che ha condotto il ferito a Siena dove è morto qualche ora dopo il ricovero.