A Orbetello il tradizionale appuntamento con la Befana dei pompieri

La manifestazione avrà inizio martedì (6 gennaio) alle 14,30 e sarà dedicata soprattutto ai più piccoli con giochi, attrazioni e animazione

La locandina
ORBETELLO – Come di consueto, torna anche quest’anno l’appuntamento ormai ultradecennale con la Befana dei Pompieri, organizzato dai vigili del fuoco di Grosseto nella sede distaccata di Orbetello con la collaborazione del Comune di Orbetello e della Pro Loco di Orbetello Scalo che forniranno materiale e dolciumi.

La manifestazione avrà inizio martedì (6 gennaio) alle 14,30 e sarà dedicata soprattutto ai più piccoli, con giochi, attrazioni e animazione. All’iniziativa parteciperà anche l’associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo, che contribuirà all’organizzazione dell’evento allestendo il percorso ludico Pompieropoli che regalerà ai più piccoli l’emozione di essere un piccolo pompiere per un giorno.

Alll’arrivo della Befana, per la gioia dei bambini (e dei genitori) verranno distribuiti dolciumi e caramelle, regalando un pomeriggio di festa e sorrisi a tutta la comunità.

