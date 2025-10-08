23.5 C
Firenze
mercoledì 8 Ottobre 2025
Grosseto: il laboratorio di restauro apre ai visitatori per ammirare i Bronzi di San Casciano

Ad ottobre, visitatori potranno osservare da vicino il restauro di ceramiche, affreschi e i celebri ritrovamenti archeologici nelle fasi di lavoro

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Grosseto Laboratorio Restauro
Foto di: sito web / Ministero della cultura
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Da ottobre, appassionati di archeologia e curiosi avranno l’opportunità di scoprire cosa avviene prima che un reperto venga esposto in museo. La Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo promuove le aperture straordinarie del laboratorio di restauro archeologico di Grosseto, offrendo uno sguardo diretto sul lavoro che restituisce vita a ceramiche, bronzi, affreschi, mosaici e materiali recuperati dal mare e dal territorio.

Il laboratorio, punto di riferimento nazionale per il restauro, accoglie ogni anno preziosi reperti e li affida a professionisti altamente specializzati, che operano con tecniche avanzate e competenze multidisciplinari. L’iniziativa vuole valorizzare non solo la ricchezza dei ritrovamenti, ma anche l’importanza della ricerca e della tutela nella conservazione del patrimonio culturale.

Durante le giornate di apertura, i visitatori potranno osservare le fasi più delicate del restauro, interagire con i restauratori e approfondire le tecniche utilizzate per restituire integrità e leggibilità agli oggetti antichi. Sarà inoltre possibile ammirare in via straordinaria alcuni dei Bronzi di San Casciano, osservandoli nelle tre fasi principali: studio, intervento e post-restauro, per comprendere il percorso completo che porta un reperto dalla scoperta alla fruizione pubblica.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura, con il contributo del soprintendente Gabriele Nannetti, e fortemente sostenuta dal ministro Alessandro Giuli. È concepita come una finestra sull’archeologia, un’occasione per diventare testimoni vivi della riscoperta e comprendere come il restauro possa trasformarsi in strumento di conoscenza, formazione e crescita per le nuove generazioni.

Le aperture straordinarie avranno luogo dal giovedì al sabato per due settimane di ottobre, con orari differenziati tra mattina e pomeriggio.

© Riproduzione riservata

