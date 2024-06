L’Orbetello Book Prize a Lidia Ravera con “Un giorno tutto questo sarà tuo”

Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Soddisfazione, entusiasmo e un boom di partecipazione hanno caratterizzato la terza edizione dell’Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, il prestigioso premio letterario internazionale dedicato alla narrativa di qualità. In questi tre giorni, l’evento ha raccolto consensi da parte del pubblico.

Il romanzo Un giorno tutto questo sarà tuo di Lidia Ravera (Bompiani) ha trionfato in questa edizione. Il vincitore è stato decretato dalla giuria del gruppo di selezione, composta dal gruppo Lettori Forti di Orbetello, il gruppo Giovani Lettori dei licei classico e scientifico e dell’istituto nautico, e dal gruppo Amici del Parco della lettura, quest’anno con 100 membri. Su 105 aventi diritto, hanno votato in 98.

Lo spoglio delle schede si è tenuto sabato 29 giugno nel Comune di Orbetello. Grande emozione ha accompagnato la consegna del tributo alla carriera a Björn Larsson, rinomato autore scandinavo. “È sempre incoraggiante ricevere un premio di prestigio, soprattutto quando è assegnato da lettori appassionati,” ha dichiarato Larsson. I premiati hanno ricevuto una scultura realizzata da Ilio Campidonico, artigiano storico di Orbetello.

Una menzione speciale è stata assegnata a Valeria Parrella con Piccoli miracoli e altri tradimenti (Feltrinelli). Le serate sono state presentate da Carola Carulli, giornalista e conduttrice del Tg2. Tra gli altri finalisti, Susanna Bissoli con I Folgorati (Einaudi) e Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio).

Paolo Di Paolo, presidente della giuria di selezione, ha elogiato Lidia Ravera per la sua capacità di creare storie che riflettono sulla dialettica tra vita pubblica e privata. “Lidia Ravera ha dato vita a una controstoria emotiva del paese”, ha dichiarato.

Carola Carulli ha espresso la sua soddisfazione per aver presentato l’Orbetello Book Prize per la seconda volta, sottolineando l’importanza dei libri come fonte di energia e riflessione. Maddalena Ottali, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, ha manifestato entusiasmo per il consolidamento del premio, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato con dedizione all’evento.

L’Orbetello Book Prize è realizzato con la collaborazione di numerosi partner e con il contributo di Emma Villas, Banca Tema, Conad, Podere Maremma e Olio Leccino. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali, e curata da Zigzag Srl, agenzia di comunicazione integrata.