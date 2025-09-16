23.4 C
Auto, Pichetto: “Bene incentivi per elettrico, ma percorso lungo”

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
(Adnkronos) – ”I cittadini italiani devono aver la possibilità di scegliere l’auto. In questo momento hanno difficoltà a scegliere l’eletrico. E’ un percorso lungo, che necessita di qualche anno. Bene gli incentivi che arriveranno, ma non possiamo pensare di incentivare per sempre il settore”. Lo sottolinea il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, in occasione di Eco Festival. ”La decisione Ue sui biocarburanti è stata una scelta ‘sovietica’. Sono convinto che cadrà. La realtà ci porta a quello. E’ del tutto naturale rendersene conto. La Ue si renderà conto anche di questo problema. Le auto diesel euro 6 diesl già oggi possono usare i biocarburanti”. Per quanto riguarda il nucleare il ministro ha affermato: ”Ci vorranno un paio d’anni. Sono realista. Do al Parlamento tutti i tempi necessari, se riesce ad approvarlo in tre mesi è meglio. Ormai negli ultimi 2 anni non si parla piu’ di grandi impianti nucleari, ma saranno qualcosa di molto piccolo. Inoltre, spero, si creerà anche una situazione di coscienza e conoscenza, in cui è importante il ruolo della comunicazione. I giovani sono più aperti, gli anziani quando parlano di nucleare pensano all’atomica”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

