‘Futuro Fiorito’, progetto di Findus con 3Bee per monitorare la biodiversità nei campi

(Adnkronos) –

Immagini satellitari e Intelligenza Artificiale per analizzare e tutelare la biodiversità nei campi. E’ il nuovo progetto ‘Futuro Fiorito’ realizzato da Findus insieme a 3Bee, la nature tech company che sviluppa tecnologie per il monitoraggio, la tutela e la rigenerazione della biodiversità.

Grazie alla tecnologia Flora sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea – annuncia Findus in una nota – verranno utilizzate immagini satellitari e Intelligenza Artificiale per analizzare la biodiversità su 1000 ettari di terreno anche nelle aree limitrofe allo stabilimento Findus di Cisterna di Latina. Mentre Sensori IoT chiamati Spectrum rilevano la presenza e la tipologia di impollinatori attraverso le vibrazioni emesse dagli insetti durante il volo. Sulla base dei risultati ottenuti durante questa fase, Findus definirà insieme a 3Bee una strategia di biodiversità ad hoc e valuterà la messa in campo di azioni rigenerative.

In materia di biodiversità nei propri campi, negli anni scorsi l'azienda ha portato avanti il progetto Bordi Fioriti, con l'impegno ad aumentarne i livelli di biodiversità attraverso la piantumazione, in alcune aree adiacenti ai campi di zucca, pomodoro e carota, di cinque diverse tipologie di fiori con l'obiettivo di dare alimentazione e rifugio ad impollinatori ed insetti utili, migliorando le produzioni agricole e proteggendo naturalmente le piante coltivate.