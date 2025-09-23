Sostenibilità, Alessi (Wwf): “Vertebrati selvatici ridotti del 73% in 50 anni”

(Adnkronos) – “La biodiversità oggi è un tema molto importante: siamo strettamente connessi e dipendenti da essa. I dati informano che negli ultimi 50 anni la dimensione media delle popolazioni di vertebrati selvatici si è ridotta del 73%. Si tratta di un dato assolutamente drammatico, di cui dobbiamo tenere conto”. E’ quanto affermato da Eva Alessi, sustainability manager Wwf Italia, nel corso della prima edizione di Colorfuture Parade, un’iniziativa collettiva promossa da Andriani società benefit e dal suo brand Felicia, con la partecipazione di importanti realtà del panorama ambientale e civile, tra cui Wwf Italia, Green Heroes, Kyoto Club e Legambiente. Obiettivo dell’evento, svoltosi a Milano, è promuovere la sostenibilità condivisa. “Giornate come quella di oggi sono molto importanti perché dimostrano la collaborazione tra cittadini, aziende e associazioni ambientaliste. E’ proprio l’essere insieme che muove veramente il cambiamento”, conclude. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)