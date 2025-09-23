22.6 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sostenibilità, Andriani: “Crediamo in leadership diffusa per strategie condivise”

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In Andriani crediamo nella leadership diffusa al fine di creare strategie condivise ed è con questo spirito abbiamo intrapreso questo percorso che ha come primo obiettivo quello di trasformare un business model orientato, esclusivamente al profitto, in business model che, invece, guarda alla prosperità comune”. Sono le dichiarazioni di Michele Andriani, presidente e ceo di Andriani società benefit, in occasione della prima edizione di Colorfuture Parade, un’iniziativa collettiva promossa da Andriani società benefit e dal suo brand Felicia, organizzata a Milano con la partecipazione di importanti realtà del panorama ambientale e civile, tra cui Wwf Italia, Green Heroes, Kyoto Club e Legambiente. Obiettivo dell’evento è promuovere la sostenibilità condivisa. “Abbiamo compiuto tanti passi, raggiunto tanti traguardi, ma a un certo punto ci eravamo resi conto che mancava qualcosa: l’ascolto e la partecipazione della società civile -spiega Andriani-. Di conseguenza, abbiamo deciso di organizzare questa parata, dove scenderemo con spirito di coesione con tutti i cittadini che partecipano a questo grande evento, mettendoci in ascolto e cercando di cogliere suggerimenti”. “Il 70% degli italiani crede che le imprese debbano guidare il cambiamento e noi questo lo vogliamo fare convintamente. Crediamo anche che le alleanze trasversali, come quelle che presenti oggi tra persone, cittadini, imprese e associazioni, debbano andare avanti ed essere promosse. E’ con questo spirito anche che abbiamo creato il movimento Move for Move, fondato sui quattro pilastri di questa iniziativa: diversità, sostenibilità, inclusività e benessere, con i quali si partirà anche attraverso il manifesto appena sottoscritto. Daremo vita ad un movimento che speriamo possa compiere passi importanti”, conclude.  —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.6 ° C
23.5 °
21 °
76 %
1.5kmh
40 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (10)Serie C (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati