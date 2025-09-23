22.6 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Sostenibilità, Lentini (Andriani): “Imprese fondamentali per guidare il cambiamento”

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Il ruolo delle imprese è fondamentale da un punto di vista non solo economico, ma anche sociale, in una presa di coscienza e in una presa di responsabilità. Noi di Felicia ci sentiamo naturalmente investiti da questa responsabilità per guidare il cambiamento ed è, peraltro, la stessa responsabilità che ci chiedono le persone”. Lo ha detto, Marco Lentini direttore marketing Andriani, alla prima edizione di Colorfuture Parade, un’iniziativa collettiva promossa da Andriani S.p.A. Società Benefit e dal suo brand Felicia, con la partecipazione di importanti realtà del panorama ambientale e civile, tra cui WWF Italia, Green Heroes, Kyoto Club e Legambiente. Obiettivo dell’evento, svoltosi a Milano, è promuovere la sostenibilità condivisa. “È fondamentale per noi che il punto di incontro tra imprese e brand da una parte e persone e società dall’altra, non sia soltanto lo scaffale del supermercato – spiega Lentini – ma è importante scendere in piazza, ascoltarsi reciprocamente e costruire insieme un approccio che metta al centro la sostenibilità con un nuovo linguaggio più fresco, più accessibile e capace di orientare i comportamenti di ogni giorno verso scelte più responsabili”. “È arrivato il tempo, forse, di parlare di ‘futuri’ e non di futuro perché è importante avere una consapevolezza legata al fatto che esistono diversi scenari possibili e noi con le nostre scelte possiamo regalare, a noi stessi e alle generazioni che verranno, il futuro che vogliamo. È quindi importante scegliere bene per orientare anche la traiettoria del futuro”, conclude. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

