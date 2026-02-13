14.2 C
Firenze
venerdì 13 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

L’economia europea è peggiorata, lo dice Draghi (e i numeri) – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Al Castello di Alden Biesen Mario Draghi ha parlato ancora una volta chiaro. Di fronte ai leader europei riuniti per ragionare su come rilanciare la competitività dell’Europa, è tornato a ribadire l’urgenza di affrontare tutte le questioni che aveva sollevato con il suo Piano. Da allora, il tempo è passato e la situazione è peggiorata, perché il contesto economico si è deteriorato. Per questo, è indispensabile fare presto quello che si deve fare.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.2 ° C
15.1 °
13.2 °
61 %
1.5kmh
20 %
Ven
13 °
Sab
11 °
Dom
15 °
Lun
13 °
Mar
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1479)ultimora (1297)sport (73)Eurofocus (59)demografica (50)carabinieri (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati