L’economia europea è peggiorata, lo dice Draghi (e i numeri) – Ascolta

Al Castello di Alden Biesen Mario Draghi ha parlato ancora una volta chiaro. Di fronte ai leader europei riuniti per ragionare su come rilanciare la competitività dell’Europa, è tornato a ribadire l’urgenza di affrontare tutte le questioni che aveva sollevato con il suo Piano. Da allora, il tempo è passato e la situazione è peggiorata, perché il contesto economico si è deteriorato. Per questo, è indispensabile fare presto quello che si deve fare.

