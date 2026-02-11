12.8 C
L'Europa riaccende il dossier Trump e dazi, ma con il freno a mano – Ascolta

L’Europarlamento riapre uno dei capitoli più sensibili nei rapporti transatlantici: l’intesa Ue-Usa sui dazi firmata nel luglio 2025 da Donald Trump e Ursula von der Leyen. Dopo il congelamento a gennaio, nel panico-Groenlandia, Strasburgo riattiva l’iter ma inserisce paletti politici stringenti: una clausola di scadenza, un meccanismo di sospensione e salvaguardie automatiche, soprattutto sul capitolo acciaio.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

