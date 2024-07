Deutsche Bank prepara una stablecoin ancorata all’Euro

(Adnkronos) – Cambio di fase per il settore fintech in Europa, con istituzioni e investitori pronti a scommettere sul futuro dell’impresa DeFi. L’ultima iniziativa di Deutsche Bank si inserisce in questo quadro. L’istituto di credito con sede a Francoforte, infatti, sarebbe pronto a lanciare una stablecoin ancorata all’Euro. Si tratta di un annuncio molto importante per tutto il comparto, che, data l’importanza della Banca, potrebbe trarre significativi benefici da questa svolta. Gli utenti saranno pronti a cogliere quest’opportunità? —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)