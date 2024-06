Deutsche Telekom verso il mining cripto

(Adnkronos) – Deutsche Telekom si conferma all’avanguardia per quanto riguarda i rapporti tra economia tradizionale e finanza decentralizzata. L’operatore telefonico con sede a Bonn, tra i più importanti in Europa, ha infatti recentemente annunciato l’intenzione di approfondire i suoi rapporti con la comunità cripto. In particolare, l’azienda sarebbe pronta ad avviare le operazioni di mining Bitcoin. Lo riporta in un suo articolo Coindesk, un punto di riferimento per tutti gli operatori del comparto fintech. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)