Usdc pronta a sbarcare sulla blockchain di Siu

(Adnkronos) – Usdc è pronta a sbarcare sulla blockchain di Sui. Ad annunciarlo è Circle, che gestisce la stablecoin dalla sua nascita. Dopo che con i suoi successi ha attirato le attenzioni degli investitori, per Sui è arrivato il momento di raccogliere i primi frutti del duro lavoro. L’arrivo di Usdc le può fornire nuove risorse, garantendole la credibilità di cui molte piattaforme hanno bisogno. Obiettivo dell’operazione è sbloccare tutte le potenzialità della blockchain, in un circolo virtuoso in grado di rafforzare le posizioni di potere che Circle ha conquistato negli ultimi anni. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)