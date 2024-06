2024 K-FOOD Fair Lyon B2B, la fiera che propone cibi coreani di tendenza e promuove relazioni commerciali internazionali

(Adnkronos) –

Lione, 03/06/2024 – La Fiera “2024 K-FOOD Fair Lyon B2B” si terrà a Lione il 12-13 Giugno presso l'InterContinental Lyon-Hotel Dieu. Un evento che esplora le innovazioni della cucina coreana, cruciale per gli esportatori di cibo coreano e gli acquirenti europei.

La Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT) ha annunciato i dettagli della prossima Fiera K-FOOD, che si terrà a Lione il 12 e 13 giugno. La fiera sarà un punto d'incontro per gli esportatori di cibo coreano e gli acquirenti europei. Le prelibatezze coreane, riconosciute e celebrate a livello internazionale come una frontiera dell'avanguardia culinaria, attendono i visitatori alla fiera 2024 K-FOOD Fair Lyon B2B. La cucina coreana bilancia salute e gusto utilizzando metodi tradizionali come la fermentazione, che intensifica i sapori naturali degli ingredienti. Ai visitatori è offerta l'opportunità di incontrare e sperimentare questa pionieristica gastronomia. La 2024 K-FOOD Fair Lyon B2B si svolge all'InterContinental Lyon—Hotel Dieu a Lione, in Francia, un'occasione ideale per trovare nuovi partner commerciali e scoprire i prodotti dei promettenti marchi coreani. Saranno presenti circa 30 esportatori dell’arte culinaria coreana, tra cui alimenti freschi, kimchi, snack, salse, bevande e alcolici.

Segui questo link per dare uno sguardo alle aziende partecipanti:

Online Exhibition | K-FOODTRADE

I visitatori potranno vedere e assaggiare i prodotti esposti nei molteplici stand. Una meeting platform consentirà, a chi lo desidera, di organizzare riunioni o consulenze aziendali.

La fiera 2024 K-FOOD Fair Lyon offre l’opportunità per espandere il business con esportatori coreani di prodotti agricoli e alimentari.

Si raccomanda la registrazione anticipata per scoprire tutti i dettagli dell’evento. Form di registrazione all’evento: https://forms.gle/mkDhFNcdJuHbDALK6

Oltre all'evento B2B del 12 e 13 giugno, la 'K-FOOD Fair' sarà interamente aperta al pubblico dal 13 al 16 Giugno, un'eccellente occasione per immergersi e scoprire il fascino del cibo coreano come consumatore.

Per maggiori informazioni: kfoodfairlyon.com

Joohee CHOI

joohee@at.or.kr

+33 (0)1 41 08 60 77 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)