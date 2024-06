ACCADEMIA XFIRE OFFRE 100 CORSI PRO-BONO PER LA FORMAZIONE LAVORATORI: un gesto concreto per sensibilizzare le aziende alla sicurezza sul lavoro

(Adnkronos) – Milano 20/06/2024 – In base al D. lgs. 81/08 e all'Accordo Stato/Regioni, la formazione generale lavoratori è il corso base obbligatorio per i lavoratori di tutte le aziende con almeno un dipendente. Il D.L. 81/08 e successive modifiche, impone inoltre al datore di lavoro l’obbligo di effettuare un aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza a tutti lavoratori di almeno 6 ore ogni 5 anni. Eppure, nonostante le normative, si continua a morire sul lavoro! Accademia XFIRE, leader nella formazione sull’81/08, ha deciso di fare qualcosa di concreto: organizzare 100 corsi gratuiti di formazione generale lavoratori e aggiornamento specifico. Accademia XFIRE elargisce 100 corsi di formazione generale lavoratori oppure di aggiornamento specifico pro-bono, perché sono per il bene di tutti. La sicurezza sul lavoro riguarda la comunità intera, siamo tutti lavoratori con il diritto a salvaguardare la nostra salute sui luoghi di lavoro. I datori di lavoro non sono talvolta perfettamente consapevoli delle regole per la protezione dei lavoratori, in altri casi si trovano davanti a pesanti sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Ma la soluzione non è sanzionare, occorre sensibilizzare invece, attraverso una formazione davvero efficace, che non sia percepita solo come un obbligo, bensì come una vera prevenzione del rischio. Di qui l’attivismo di Accademia XFIRE che fa provare sul campo, a 100 aziende e lavoratori, una formazione disruptive, che sovverte la vecchia comunicazione tradizionale e promuove l’ascolto attivo, incoraggia la partecipazione e la diversità di opinioni, con l’obiettivo di fare davvero cultura della sicurezza. Marco Vacca, CEO di XFIRE, spiega così la sua posizione: “Quelli del marketing e i grandi marchi parlano di BRAND ACTIVISM – attivismo di impresa: dare voce al cambiamento facendosi promotori di una determinata causa di stampo sociale, ambientale, politico o economico. Io penso che l’attivismo si debba tradurre in azioni concrete ed è quello che voglio fare con Accademia XFIRE: erogare 100 corsi gratuiti validi ai fini della formazione obbligatoria, con certificato, per far provare a 100 lavoratori di 100 aziende diverse, la formazione XFIRE”. Ogni azienda interessata può contattare Accademia XFIRE e iscrivere gratuitamente un solo lavoratore a partire da subito e fino a Dicembre 2024, per un massimo di 100 posti disponibili. L’offerta è valida sia per il corso di formazione generale lavoratori, sia per l’aggiornamento della formazione specifica. Il programma completo del corso formazione lavoratori è disponibile nel sito e sarà possibile seguirlo in presenza o in videoconferenza sincrona su piattaforma dedicata, come stabilito dalla normativa. Per tutti è incluso l’attestato valido ai fini della formazione obbligatoria. XFIRE S.r.l. Via Giuseppe Sirtori, 13A – 20017 Rho (MI) Tel: 02 33911706 Ufficio stampa: Claudia Spinalbelli Cell 324 5888227 c.spinalbelli@xfs.li —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)