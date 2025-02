Ad AI Festival gli stati generali dell’Artificial Intelligence: appuntamento a Milano il 26 e 27 febbraio

(Adnkronos) – Conto alla rovescia iniziato: la seconda edizione di AI Festival, il Festival internazionale sull’Intelligenza Artificiale organizzato da Search On Media Group e WMF – We Make Future, il 26 e 27 febbraio accoglierà a Milano oltre 160 speaker da tutto il mondo tra la plenaria e le 14 sale formative, + 50 tra espositori e sponsor, aziende leader come Microsoft, Open AI, IBM, Lenovo, Intel e startup che stanno innovando l’imprenditoria con l’AI. Focus della 2^ edizione, presentata questa mattina in conferenza stampa, sarà l’integrazione dell’AI nei processi aziendali, lavorativi e sociali, mettendo in luce opportunità e sfide che richiedono strategie condivise sul piano europeo e globale. Ad annunciare gli highlights dell’evento in conferenza stampa Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF, e Giorgio Taverniti, Tech Educator di Search On Media Group, accompagnati da ospiti e istituzioni, tra cui Layla Pavone, Head of Innovation Technology Digital Transformation Board del Comune di Milano, Dirk Hovy, Dean for Digital Transformation & AI e Prorettore di Università Bocconi, Main Partner di AI Festival, Walter Riviera Technical Director of AI for Europe, Middle East, and Africa di Intel, e Vincenzo Tiani, Senior EU Policy Counsel, PhD Researcher Future of Privacy Forum | VUB – LSTS – BPH. L’evento vede tra i Partner anche Cineca, ESA – Agenzia Spaziale Europea, Intel e Yes Milano e gode del Patrocinio del Comune di Milano.

Bologna, 19/02/2025

“Le grandi innovazioni tecnologiche come l’Intelligenza Artificiale sollevano interrogativi e la necessità di pratiche condivise in merito alla loro applicazione e integrazione. Eventi come AI Festival rappresentano momenti di dialogo essenziali per delineare una visione condivisa e guidare lo sviluppo a livello nazionale ed europeo.” Così Cosmano Lombardo,founder e CEO di Search On Media Group ed ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future, apre la conferenza stampa di lancio della seconda edizione di AI Festival. Il 26 e 27 febbraio, Milano accoglierà oltre 160 esperti di fama mondiale tra la Plenaria e le 14 Sale Formative, oltre 50 tra sponsor ed espositori nell’area fieristica, e ancora aziende leader, istituzioni e startup innovative, trasformandosi nel palcoscenico di un vero e proprio summit sull’AI, ormai appuntamento chiave per il futuro dell’intelligenza artificiale. In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando settori strategici come manifattura, sanità, finanza e mobilità, AI Festival, organizzato da WMF – We Make Future e Search On Media Group, offrirà un’occasione unica di confronto su trend emergenti e applicazioni industriali. Grazie al contributo di esperti dal mondo tech, accademico, istituzionale e imprenditoriale, il dibattito punterà a rafforzare la leadership tecnologica europea, accelerando gli investimenti in ricerca e sviluppo e promuovendo un ecosistema favorevole all’innovazione, per garantire crescita e competitività nell’economia digitale globale.

Cosmano Lombardo, in conferenza stampa, ha dichiarato: “L’AI Festival è un foro decisionale di alto livello, dove istituzioni, mondo accademico, imprese e professionisti si confrontano su temi cruciali come la difesa della democrazia e la sovranità digitale in Europa. È essenziale costruire una terza via tra i colossi del tech di Stati Uniti e Cina, delineando un modello indipendente e sostenibile. Si discuterà anche d’integrazione dell’AI nel business e nella filiera produttiva, con particolare attenzione alle PMI, cuore del tessuto economico italiano.” Ha poi aggiunto: “Come Search On Media Group e WMF, presidiamo questi temi da anni attraverso le iniziative di WMF for AI che puntano ad utilizzare WMF e le iniziative correlate, tra le quali il nostro prossimo evento in Silicon Valley, come piattaforme di incontro, dialogo e costruzione. Per questo, il coinvolgimento di istituzioni come il Comune di Milano, di partner come Cineca, Intel ed ESA, e di eccellenze accademiche come l’Università Bocconi, Main Partner di questa edizione, è fondamentale. Questo evento è la dimostrazione concreta della volontà di essere protagonisti attivi a livello europeo nel definire il futuro di una tecnologia destinata a rivoluzionare ogni settore.”

Presente alla conferenza stampa anche Layla Pavone,Head of Innovation Technology Digital Transformation Board del Comune di Milano che afferma “In un momento in cui l’impatto dell’Intelligenza Artificiale si sta imponendo prepotentemente nel nostro modo di vivere e nell’agenda delle istituzioni, sia internazionali sia locali, solo un impegno condiviso tra pubblico e privato e a tutti i livelli di governance può rendere le crescenti applicazioni di Ai un reale pivot di sviluppo e di maggiori e più eque opportunità per tutti, non un fattore di disuguaglianza e divari economici, sociali e ancora più profondamente culturali. Con l’AI Festival, Milano ospita una opportunità preziosa per condividere strumenti e strategie e, soprattutto, modelli inclusivi e una responsabilità comune, nel rendere l’Intelligenza Artificiale una leva di crescita inclusiva”. Ad intervenire in conferenza stampa anche Dirk Hovy, Dean for Digital Transformation & AI e Prorettore di Università Bocconi “Oggi è impensabile fare ricerca, anche nelle scienze sociali, o entrare nel mondo del lavoro senza avere tra le proprie competenze e tool l’Artificial intelligence. Per questo Bocconi da anni investe nella ricerca di base e applicata e nella progettazione di percorsi formativi che integrano l’AI e ne fanno progredire lo sviluppo. Contemporaneamente però è indispensabile creare una consapevolezza e una cultura diffusa sulle opportunità e i rischi di questa tecnologia. L’edizione 2025 di AI Festival vanta la Main Partnership con l’Università Bocconi e la collaborazione di prestigiosi partner come ESA – Agenzia Spaziale Europea, Intel, CINECA, Yes Milano, oltre al patrocinio del Comune di Milano. La Sala Plenaria sarà il centro dell’AI Festival, ospitando per due giorni keynote e interventi di esperti internazionali, rappresentanti delle istituzioni e aziende leader del settore, tra cui OpenAI, IBM, Microsoft, Oracle, Intel, Lenovo, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia e Human-Centered AI della Stanford University

Sul palco si discuterà dell’importanza di sviluppare una strategia che distingua l’Italia e l’Europa dai colossi high-tech, così da consolidare la competitività dei nostri territori. Al centro del dibattito anche la governance dell’intelligenza artificiale, le nuove frontiere tecnologiche e il ruolo dell’AI nello sviluppo economico, territoriale e delle imprese, con una prospettiva orientata a un futuro più inclusivo e sostenibile.

Walter Riviera, Technical Director of AI per Europa, Medio Oriente e Africa di Intel, ha evidenziato in conferenza stampa l’importanza della consapevolezza nell’uso dell’intelligenza artificiale, sottolineando gli sforzi degli sviluppatori per renderla accessibile a tutti e il suo crescente impatto sulla vita quotidiana, soprattutto per chi ha difficoltà. Secondo Riviera, è fondamentale sapersi orientare tra le informazioni, evitando sia allarmismi che entusiasmi eccessivi, ponendo l’accento sull’importanza di una conoscenza di base e della differenza che può fare, permettendo a chiunque di sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’AI. Tra gli appuntamenti più attesi, il panel “Governare l’AI: come le regole europee e l’innovazione possono convivere”, che vedrà il confronto tra Andrea Appella, Associate General Counsel EMEA di OpenAI, Vincenzo Tiani, Senior EU Policy Counsel e PhD Researcher presso il Future of Privacy Forum | VUB – LSTS – BPH, Diletta De Cicco, Legal Officer, Litigation and International Affairs European Data Protection Board, e Rocco Panetta, Chairman & Managing Partner di Panetta Consulting Group.Vincenzo Tiani, EU Senior Counsel al Future of Privacy Forum, intervenuto in conferenza fornisce una panoramica sul panel Governare l’AI: come le regole europee e l’innovazione possono convivere “Sarà un panel impegnativo: affronteremo gli aspetti legali e normativi dell’AI con ospiti come Andrea Appella (OpenAI), Diletta De Cicco (EDPB) e Rocco Panetta (Panetta Consulting Group). Discuteremo delle regole sulla privacy e della loro applicazione all’AI, considerando che molte di queste norme sono state pensate nel 2012, quando l’intelligenza artificiale esisteva ma non era sotto i riflettori del pubblico. Questo rende più difficile adattarle alla rapida evoluzione del settore, ma non impossibile” e continua “Con Appella approfondiremo anche il codice di condotta di Bruxelles per l’AI. Dobbiamo essere fieri delle normative esistenti: se garantiamo un’AI sicura e ben regolamentata, ogni problema sarà più gestibile. Al contrario, senza un approccio incentrato sulla sicurezza, un solo grande incidente potrebbe far perdere la fiducia nel settore per anni. La sicurezza non è un ostacolo all’innovazione.” Sempre sul palco principale, Bruno Frattasi, Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, approfondirà il tema dell’impatto delle nuove tecnologie sulla sicurezza nazionale, mentre la Vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani interverrà con “La sfida dell’IA, Europa protagonista”, un intervento che metterà in luce il ruolo fondamentale dell’Europa nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il programma stimola inoltre la collaborazione tra le principali realtà dell’ecosistema tecnologico a livello locale, nazionale e internazionale. Dal palco Open Innovation Stage, dove si alterneranno analisi di rischi ed opportunità di investimento, casi d’uso di successo e iniziative che coinvolgono anche le comunità locali, la conversazione si sposterà sul palco principale. Il tema della competizione nell’era dell’Intelligenza Artificiale sarà il centro della discussione, con un focus sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nello scenario globale e le strategie per orientare l’innovazione verso un impatto positivo. La Round Table vedrà il confronto tra esperti di primo piano come Massimo Cerofolini (RAI), Massimo Carnelos (MAECI), Gianluca Dettori (Italian Tech Alliance), Vincenzo Di Nicola (CDP Venture Capital) e Giorgio Ciron (InnovUp), che esploreranno le implicazioni dell’AI nello sviluppo sostenibile e nella trasformazione digitale. Grande attenzione anche per gli Highlights dell’AI Index che verranno presentati da Nestor Maslej, Research Manager di Human-Centered AI presso Stanford University. La pluralità dei temi trattati dagli speaker nella Sala Plenaria dunque, garantirà una visione completa e approfondita sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, coprendo aspetti che spaziano dalla governance, alla ricerca e all’educazione, passando per la salute e la sicurezza, con particolare attenzione anche alle implicazioni etiche e democratiche.

Formazione avanzata e trasversale: esperienze, studi e approfondimenti

Saranno 14 le sale tematiche, oltre alla Plenaria, che compongono il programma formativo dell’evento che, partendo dal tema “Integrating AI”, forniranno approfondimenti strategici e tecnici sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei diversi settori e sulle diverse professionalità. I partecipanti potranno esplorare temi chiave come Marketing Transformation, Business AI, Data Analytics, E-commerce, Coding, Content e AI Solutions, con focus su applicazioni concrete e innovazioni nel settore. Ampio spazio sarà dedicato alle implicazioni etiche e sociali, con dibattiti su AI e democrazia, giornalismo, creatività e governance. Il programma offre anche 8 percorsi formativi, in cui esperti del settore approfondiranno aspetti concreti dell’integrazione di servizi AI in ambito aziendale come l’uso di AI Agents e Deep Tech, ma anche l’automazione intelligente e le reti neurali quantistiche. Annunciate in conferenza stampa anche le 6 startup finaliste della Call AI 4 Future, la competizione internazionale lanciata al CES di Las Vegas, che ha ricevuto oltre 1.000 candidature da tutto il mondo. Le startup selezionate, che puntano a soluzioni innovative in ambito AI, avranno l’opportunità di presentare i loro progetti a una giuria di esperti e investitori presente ad AI Festival. La call AI 4 Future del WMF è parte delle iniziative WMF For AI, che vedranno il brand internazionale di Search On presente anche in Silicon Valley con un evento dedicato all’AI Ecosystem in programma il prossimo 18 marzo a San Francisco, un’occasione importante per aziende, investitori e startup interessate a nuove collaborazioni internazionali in ambito AI. Tra le finaliste che si presenteranno sul palco principale di AI Festival: Keplera, una startup legal-tech che sviluppa LexHero, un software AI per l’automazione dei documenti legali; LOKI, che offre soluzioni AI per il monitoraggio stradale, rilevando buche, crepe e barriere architettoniche; Helios Domotics, con Lit, una soluzione per ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni di CO2; Owlise, una piattaforma AI che automatizza flussi di lavoro aziendali garantendo privacy e conformità alle normative; Weagle, una startup di cybersecurity che protegge i dati sensibili delle grandi imprese; e Cooabit, che ha creato un’infrastruttura AI per l’automazione della raccolta e analisi dei dati nel settore finanziario. Le finaliste saranno anche protagoniste al WMF – We Make Future (4-6 giugno a BolognaFiere) avendo la possibilità di partecipare alle molteplici iniziative dedicate al mondo startup nell’ambito del World Startup Fest, evento di riferimento internazionale per startup e investitori. Tra le ulteriori opportunità dell’iniziativa, grazie alla collaborazione tra WMF, Tecnopolo e Città Metropolitana di Bologna, anche quella di essere selezionate per accedere agli spazi del Tecnopolo di Bologna, sede del Supercomputer Leonardo. Oltre all’attenzione alle startup, l’AI Festival darà spazio all’ecosistema dell’innovazione e alle opportunità per le imprese che sviluppano soluzioni AI, creando occasioni di dialogo con esperti di InnovUp, Italian Tech Alliance, Italian Angels for Growth, Associazione Roma Startup e altri leader del settore. Un focus particolare sarà riservato all’impatto dell’AI sul marketing con gli interventi di Giovanni Strocchi e Gianmaria Gramondi, nonché alleimpact-driven initiatives, con un panel incentrato su strategie concrete per l’adozione responsabile ed efficace dell’AI, partendo dall’esperienza di di Relaia.org e di COTEC, con l’obiettivo di affrontare sfide complesse e promuovere una collaborazione più sinergica tra individui, organizzazioni e istituzioni. AI Festival proporrà un’area espositiva dedicata all’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale, creando un’opportunità di incontro, connessione e business tra le aziende in cerca di soluzioni e quelle che sviluppano tecnologie AI. Con oltre 50 tra aziende e startup del settore, l’Area Espositiva offrirà spazi e palchi per scoprire le soluzioni AI più avanzate, i tool e i software più innovativi, ma anche creare nuove connessioni e organizzare incontri B2B tramite la web app ufficiale che consentirà match strategici. Sempre in area espositiva sarà inoltre possibile vivere esperienze in VR, toccare con mano prototipi tecnologici e robotica con applicazioni AI e scoprire i progetti innovativi di startup AI Based. Inoltre, l’AI Job Placement organizzato da WMF, il servizio di recruiting gratuito per tutti i partecipanti, offrirà la possibilità di organizzare colloqui di lavoro direttamente negli spazi di AI Festival, creando occasioni uniche per aziende in cerca di risorse qualificate e professionisti in cerca di nuove opportunità lavorative. Tra gli espositori e sponsor di AI Festival presenti anche ESA – European Space Agency, Data Reply, Cineca, Intel, DGS, Gigaspace, Monge, Galene, Hoepli, Active Powered, Trecuori, Depositphotos, Vittoria Hub, Vero Volley. Tra i media partner di AI Festival anche RDS. Disponibili per l’accesso ad AI Festival diversi ticket, acquistabili sul sito ufficiale.



WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

