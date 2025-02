Alexis Mac Allister è il nuovo ambasciatore del marchio Jeton

(Adnkronos) – “Sono entusiasta di essere l’ambasciatore di Jeton”, ha dichiarato Mac Allister. “Non vedo l’ora di rappresentare il marchio e condividerne i valori con i miei fan e gli appassionati di calcio di tutto il mondo.” “È per noi un onore e un piacere poter lavorare a stretto contatto con Alexis Mac Allister. Abbiamo sviluppato strategie per queste collaborazioni basate su ciò che i nostri clienti si aspettano da Jeton e su come possiamo superare le loro aspettative. Puntiamo a rafforzare le relazioni all’interno della comunità calcistica e a raggiungere gli appassionati di calcio in tutto il mondo attraverso queste partnership. La nostra recente collaborazione con il calciatore giapponese Kou Itakura dimostra il nostro impegno verso questi obiettivi. Non vediamo l’ora di intraprendere questo viaggio insieme ad Alexis Mac Allister”, ha dichiarato il CEO di Jeton. Jeton è nota per le sue partnership continuative, le iniziative di marketing e i legami stretti con i club di calcio e la comunità. Il marchio globale di servizi di pagamento vanta una lunga tradizione di collaborazione con il West Ham United FC come partner ufficiale per il loro e-Wallet. In precedenza, Jeton ha collaborato con altri importanti club calcistici, tra cui Aston Villa FC e Hull City AFC. Di recente, Jeton ha esteso la sua presenza nel mercato asiatico grazie alla collaborazione con il calciatore giapponese Kou Itakura. LA Orange CY Limited, operante come Jeton, è autorizzata dalla Banca Centrale di Cipro ai sensi della Electronic Money Law, la legge in materia di denaro elettronico del 2012 e del 2018 (Legge 81(I)/2012), a emettere o riscuotere denaro elettronico, con il numero di licenza: 115.1.3.66. LA Orange CY Limited è stata costituita nella Repubblica di Cipro ai sensi delle disposizioni della legge sulle società (Cap 113) con numero di registrazione HE 424807, con sede legale in 116 Gladstonos, M. Kyprianou House, 3rd and 4th Floor, 3032, Limassol, Cipro. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)