BBA studio presenta alla Milano Design Week Infill Heritage,un’installazione che reinterpreta il linguaggio decorativo dell’architettura milanese del ’900 grazie alla stampa 3D

(Adnkronos) – Milano, 9 aprile 2025. Frutto di una ricerca volta a creare un legame tra l’approccio al disegno proprio della tradizione milanese e le nuove tecnologie, l’opera modulare è realizzata in sinergia con il laboratorio di ricerca BBOfficina e con la collaborazione di numerosi partner d’eccellenza. Un progetto che fonde architettura, innovazione e illuminotecnica per esplorare nuove possibilità espressive nel rapporto tra passato e futuro.



BBA Studio partecipa alla Milano Design Week con l’installazione Infill Heritage, progetto che valorizza il design milanese del Novecento attraverso una lettura contemporanea possibile grazie all’uso di innovativi strumenti tecnologici come la modellazione parametrica e la stampa 3D. Realizzato in sinergia con il laboratorio di ricerca BBOfficina, creato da BBA Studio nel 2023, e inserito nel circuito di Porta Venezia Design District, nasce dall’idea di fondere storia e innovazione, partendo dalla reinterpretazione di alcuni elementi che fanno parte del linguaggio estetico di Piero Portaluppi (1888-1967), uno tra i più importanti protagonisti dell’architettura italiana del XX secolo. BBA Studio crea una elaborazione digitale alcuni elementi decorativi utilizzati dal Portaluppi nell’edificio ad arco di via Salvini/Corso Venezia e nel progetto (non realizzato), per l’edificio S.T.T.S di Corso Sempione. Essi diventano gli elementi centrali dell’installazione che enfatizza il segno storico e ne accentua l’espressività, generando un’inedita percezione visiva. L’installazione reinterpreta in chiave digitale i pattern decorativi di Piero Portaluppi attraverso la stampa 3D, tecnologia che permette di intervenire sull’estetica di questo elemento strutturale, denominato appunto Infill, e ne consente la manipolazione, producendo una metamorfosi sensoriale. In questa struttura modulare, i segni grafici diventano materici e al contempo dinamici. Lo strato più esterno dei moduli, definito da una texture creata grazie alla tecnica di stampa 3d additiva, reagisce alla rifrazione della luce e ne amplifica la multidimensionalità. L’opera, ospitata nella sede di BBA Studio, in via Alessandro Stradella, riesce a trasformare la dimensione spaziale della sala e si armonizza con il carattere storico dell’edifico. Inoltre, disposta in un volume ellittico, permette un autentico passaggio al suo interno per scoprirne l’ossatura e i dettagli. Grazie a uno speciale studio illuminotecnico, essa si trasforma in un portale simbolico tra passato e futuro. «Questa fusione di tecnologia, architettura e illuminazione crea un’esperienza affascinante per i clienti, i partner e i visitatori, ponendo le basi per progetti futuri che promuovono uno scambio tra l’innovazione e il rispetto delle forme tradizionali», hanno raccontato gli architetti Barbara Ballabio e Andrea Burgio, founder di BBA Studio, un punto di riferimento d’eccellenza nel panorama internazionale dell’architettura e dell’interior design, forte dei suoi vent’anni di esperienza soprattutto nell’ambito del lusso e del retail e di un team di oltre 30 persone tra architetti, product designers, ingegneri e 3D specialists. Infill Heritage è stata sviluppata da BBA Studio con BBOfficina grazie a una serie di partner d’eccezione: iGuzzini per l’illuminazione, Modar per la struttura e l’allestimento, BigRep e MakeAdditive per il supporto nella stampa 3D e Superforma per il riciclo dei materiali post-installazione, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo progetto basato sul riutilizzo delle strutture 3D printed.

iGuzzini

Fondata nel 1959 e impegnata da sempre a promuovere la cultura della luce attraverso innovazione, connettività e sostenibilità, iGuzzini fa oggi parte del gruppo internazionale Fagerhult e offre soluzioni di illuminazione uniche per chi progetta la luce e gli spazi. Ha sede a Recanati (MC) e attività operative nei 5 continenti. «Abbiamo deciso di collaborare a Infill Heritage perché condividiamo la visione di un design che evolve senza perdere le proprie radici. Come la luce può trasformare e valorizzare gli spazi, così l’innovazione può reinterpretare la tradizione, creando nuove connessioni tra passato e futuro».

Modar

Azienda leader nella realizzazione di boutique per i più importanti brand del Fashion e del segmento Watches & Jewellery, è stata fondata nel 1971 dall’imprenditore Dante Malagola e in oltre cinquant’anni ha realizzato più di 5.000 negozi nelle città più importanti d’Europa, America e del Middle East, collaborando con le più prestigiose firme dell’architettura e distinguendosi per l’alta qualità delle proprie realizzazioni. «Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione dell’installazione Infill Heritage di BBA Studio, progetto nel quale la tradizione del design milanese del ’900 abbraccia l’evoluzione delle nuove tecnologie».

BigRep

Fondata nel 2014, BigRep si è affermata ben presto come leader nelle soluzioni di produzione additiva di grande formato. Le oltre 1.000 stampanti 3D su larga scala già in funzione in diversi settori industriali sono in grado di fornire assistenza a ingegneri, progettisti e produttori, alle startup e alle aziende Fortune 100. La visione di BigRep è quella di accelerare il passaggio dalla fase di prototipazione a quella di produzione. «BigRep è orgogliosa di sostenere BBA Studio e BBOfficina nella produzione di Infill Heritage. Questa imponente installazione è un esempio innovativo di come la stampa 3D di grande formato sia uno strumento unico e potente per la produzione creativa».

MakeAdditive

La giovane realtà bolognese nata sull’esperienza ingegneristica di PMFACTORY srl, si compone da ingegneri e tecnici che, approfondendo il tema della manifattura additiva, ricercano soluzioni per la digitalizzazione dei prodotti. Il mercato di riferimento è quello delle aziende che operano nel settore industriale e sono alla ricerca di un fornitore che conosca le esigenze dello sviluppo prodotto e che le sostenga per farne maturare il vantaggio competitivo. «Infill Heritage è un progetto che guarda al futuro, ma affonda le radici nella tradizione. È questo il ruolo della manifattura additiva oggi: affiancarsi alle tecnologie tradizionali supportandole e a volte superandole per creare innovazione e nuovi scenari. In quest’ottica il progetto ci è sembrato in piena continuità con la nostra missione».

Superforma

Studio di design specializzato in stampa 3D e fabbricazione digitale con un focus su sostenibilità, innovazione nei materiali e design circolare, Superforma esplora nuove possibilità di produzione combinando tecnologie avanzate con l’artigianato. Collabora inoltre a progetti di ricerca e formazione, contribuendo alla diffusione della fabbricazione digitale come strumento per innovare i processi produttivi. «Abbiamo scelto di partecipare a Infill Heritage per promuovere installazioni progettate per essere effimere e riconvertibili, con l’obiettivo di rendere questi progetti completamente circolari. Crediamo che la fabbricazione digitale possa essere uno strumento chiave per ripensare il ciclo di vita degli allestimenti temporanei, riducendone l’impatto ambientale e massimizzandone il valore nel tempo».

