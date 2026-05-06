Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,18 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 13,1 miliardi di dollari

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Bitmine possiede oltre il 4,29% dell’offerta totale di ETH, pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto l’86% dell’obiettivo “Alchemy of 5%” in soli 10 mesi

La primavera delle criptovalute è iniziata e, come nei cicli precedenti, l’opinione e la sicurezza degli investitori tendono ad avere un tono pacato e pessimista, anche se i prezzi delle criptovalute si rafforzano

Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica

Bitmine è passata dal NYSE American al New York Stock Exchange (“NYSE”) a partire dal 9 aprile 2026

Bitmine detiene 4.362.757 ETH in staking, pari a 10,2 miliardi di dollari al prezzo di 2.336 dollari per ETH

MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un’attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza

Bitmine possiede 83 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un’esposizione diretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti + “Moonshots” ammontano a 13,1 miliardi di dollari, inclusi 5,18 milioni di token ETH, totale in contanti pari a 700 milioni di dollari e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l’elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 173° titolo più scambiato negli Stati Uniti, con un volume di scambi giornaliero di 625 milioni di dollari (media su 5 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim’ordine tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l’investitore privato Thomas “Tom” Lee a sostegno dell’obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ — (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (“Bitmine” o la “Società”), una società Bitcoin ed Ethereum specializzata nell’accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale + “moonshots” ammontano complessivamente a 13,1 miliardi di dollari.

La Società ha recentemente annunciato il passaggio dal NYSE American al New York Stock Exchange (“NYSE”) a partire dal 9 aprile 2026. Le azioni ordinarie della Società continuano a essere negoziate con il simbolo “BMNR”.

Alle 16:30 ET del 3 maggio 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.180.131 ETH al prezzo di 2.336 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries e una di 83 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshot”), e una liquidità totale pari a 700 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,29% dell’offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

Il Senato degli Stati Uniti ha pubblicato il testo di compromesso del CLARITY Act, che, mentre vieta i rendimenti delle stablecoin sulle riserve, consente l’offerta di “ricompense” basate sull’attività, tentando di bilanciare la necessità di proteggere gli istituti di deposito esistenti (alias le banche tradizionali). “Questo compromesso è per noi largamente accettabile, e auspichiamo che questo disegno di legge venga approvato nel 2026”, ha affermato Thomas “Tom” Lee, presidente di Bitmine. “I prediction market (polymarket.com) ora vedono una probabilità superiore al 60% nel 2026, la più alta da oltre un mese”.

“Secondo noi, la Primavera delle criptovalute è iniziata e, come nei cicli precedenti, l’opinione e la sicurezza degli investitori tendono ad avere un tono pacato e pessimista, anche se i prezzi delle criptovalute si rafforzano. Riteniamo che l’eventuale approvazione, o persino l’esito negativo, del CLARITY Act confermi l’arrivo della primavera delle criptovalute. Rispetto ai futuri fattori di crescita delle criptovalute, Ethereum continua a trarre vantaggio dalla duplice spinta della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dalla crescente necessità di dei sistemi di IA di blockchain pubbliche e neutrali”, ha dichiarato Lee.

“Ethereum rimane la blockchain per smart contract più utilizzata e affidabile per la tokenizzazione, ed è adatta all’aumento imminente del commercio agentico. E riteniamo che, sempre più spesso, ETH verrà visto sia una riserva di valore che un’unità di scambio. Questo ruolo per l’ETH è stato sicuramente dimostrato dalle prestazioni superiori alla media dall’inizio della guerra con l’Iran. Dall’inizio della guerra, ETH ha sovraperformato l’indice S&P 500 di 1.380 punti base e rimane l’asset con la migliore performance al mondo (escluso il prezzo del petrolio greggio)”, ha dichiarato Lee.

“Bitmine ha mantenuto un ritmo accelerato di acquisti di ETH in ciascuna delle ultime quattro settimane, poiché il nostro scenario di base prevede che ETH si trovi nelle fasi finali del “mini-inverno delle criptovalute”. Nell’ultima settimana, abbiamo acquisito 101.745 ETH, continuando la nostra aggressiva strategia di accumulo”, ha dichiarato Lee.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell’ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 3 maggio 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.362.757 (10,2 miliardi di dollari al prezzo di 2.336 dollari per ETH). “Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l’ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 352 milioni di dollari all’anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,91%)”, ha dichiarato Lee.

“I ricavi annualizzati derivanti dallo staking ammontano ora a 297 milioni di dollari. E questi 4,4 milioni di ETH rappresentano oltre l’84% dei 5,18 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,91% (su base annua)”, ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 818.334 BTC per un valore di 64,2 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande riserva di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 625 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 1° maggio 2026), classificandosi al 173° posto negli Stati Uniti, dietro Cheniere Energy (172° posto) e davanti a DoorDash (174° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (“SEC”) rappresentano, per i servizi finanziari, una trasformazione pari a quella determinata dall’azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell’oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message



La presentazione degli utili dell’intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/



Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all’indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/



Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L’azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia “alchemy of 5%”, la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un’infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat



Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Questo documento contiene specificatamente dichiarazioni previsionali relative a: (i) i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all’acquisizione di ETH, compresa l’iniziativa “Alchemy of 5%” e il valore a lungo termine di Ethereum; (ii) le convinzioni della Società riguardo alla performance di Ethereum rispetto ad altre attività, compresa la sua definizione come “riserva di valore in tempi di crisi” e la sua performance durante eventi geopolitici; (iii) le aspettative della Società riguardo allo stato attuale e alla traiettoria futura del mercato delle criptovalute, comprese le dichiarazioni secondo cui l’ETH potrebbe trovarsi nelle “fasi finali del mini-inverno delle criptovalute”; (iv) la crescita e il progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e i benefici che ne derivano per la Società; (v) il programma di riacquisto di azioni della Società, comprese le dichiarazioni relative alle azioni che vengono scambiate al di sotto del valore intrinseco, la capacità della Società di ritirare azioni ordinarie in modo da accrescere il valore azionario e l’esecuzione dei riacquisti tramite operazioni sul mercato aperto; (vi) la strategia di accumulo di asset digitali della Società e le operazioni di staking, compreso MAVAN, la sua espansione per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell’ecosistema, nonché i ricavi e i premi annuali previsti dallo staking; (vii) dichiarazioni relative ai vantaggi della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dei sistemi di IA agentica che utilizzano blockchain pubbliche; (viii) aspettative relative al potenziale impatto degli sviluppi normativi, tra cui il GENIUS Act e il Progetto Crypto della SEC, sui servizi finanziari e sulle risorse digitali; e (ix) la flessibilità finanziaria della Società a sostegno delle proprie operazioni di tesoreria e dell’autorizzazione ampliata al riacquisto. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, il programma di riacquisto di azioni e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l’eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; gli eventi geopolitici e il loro impatto sui mercati delle criptovalute; la volatilità e l’imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione “Fattori di rischio” del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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