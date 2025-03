BNP Paribas Cardif e Fare X Bene rinnovano l’impegno contro l’obesità infantile con la quarta edizione di LOVVATI

(Adnkronos) – Parte di un più ampio impegno internazionale di BNP Paribas Cardif sulla prevenzione dell’obesità, il progetto di educazione alimentare nelle scuole, che ha già coinvolto oltre 11mila studenti in tutta Italia, riparte con nuove attività e introduce la peer-to-peer education per sensibilizzare i più giovani su un’alimentazione equilibrata. Milano, 6 marzo 2025.L’obesità infantile è una sfida sempre più urgente, con dati preoccupanti che mostrano un aumento costante dei casi tra i più piccoli. BNP Paribas Cardif, tra le principali compagnie assicurative in Italia, rinnova il suo impegno per contrastare il fenomeno con la quarta edizione di LOVVATI, il programma di educazione e sensibilizzazione alimentare sviluppato in collaborazione con FARE X BENE. Il progetto, che dal 2021 ha già raggiunto migliaia di studenti, insegnanti e famiglie, riparte con nuove attività formative nelle scuole di 11 province italiane e introduce un’importante novità: un gruppo di giovani “ambasciatori” che, attraverso la peer-to-peer education, aiuteranno a diffondere le conoscenze acquisite nelle edizioni precedenti. L’iniziativa fa parte di un più ampio piano globale che BNP Paribas Cardif porta avanti in 13 Paesi, coinvolgendo non solo studenti, ma anche dipendenti, clienti e partner, in un’ottica di sostenibilità circolare che punta a generare un impatto positivo duraturo. “La prevenzione dell’obesità, soprattutto quella infantile, rappresenta una delle più importanti sfide di salute pubblica del nostro tempo e il successo di LOVVATI ci rende orgogliosi di poter dare un contributo importante e concreto all’impegno globale di BNP Paribas Cardif nel promuovere la cultura del benessere e della salute” – ha affermato Alessandro Deodato, Amministratore Delegato di BNP Paribas Cardif Italia. “Crediamo fortemente che solo attraverso il coinvolgimento, non solo delle scuole, ma anche dei nostri collaboratori, che partecipano come volontari, dei nostri partner e dei clienti, si possa generare un impatto duraturo sulla società.”

La quarta edizione di LOVVATI e i numeri del progetto

Partito nel 2021 inizialmente a Milano, Roma, Napoli e Palermo,LOVVATI ha riscosso un notevole successo, raggiungendo oltre 11mila studenti e 1300 docenti in quasi 100 scuole di 19 province e 10 regioni (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia). Nel 2025 l’iniziativa coinvolgerà altri 3.000 studenti nelle scuole di 11 province (Alessandria, Ancona, Bergamo, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Taranto). Il successo del progetto è dovuto anche al format, ideato e realizzato da FARE X BENE: oltre alle sessioni formative condotte da nutrizionisti, psicologi, docenti di motoria ed esperti digitali, LOVVATI prevede laboratori interattivi per studenti e genitori, momenti di confronto con gli insegnanti e l’uso di strumenti educativi digitali per stimolare una maggiore consapevolezza. Un’attenzione particolare è dedicata all’analisi delle abitudini alimentari dei ragazzi, con l’obiettivo di fornire consigli pratici su un’alimentazione più equilibrata. E da quest’anno verrà anche introdotta la “peer-to-peer education”: 100 studenti, selezionati tra i ragazzi che hanno preso parte alle scorse edizioni, diventeranno a loro volta ambasciatori del progetto con lo scopo di trasmettere le conoscenze acquisite ai nuovi partecipanti, sempre sotto la guida degli esperti di FARE X BENE.

Collaboratori, partner e clienti sempre più protagonisti

La diffusione della cultura della prevenzione dei rischi associati al sovrappeso e all’obesità è una missione prioritaria per BNP Paribas Cardif in Italia, tanto da trasformare il progetto LOVVATI in una strategia a 360° che coinvolge tutti i suoi stakeholder. Il nuovo approccio di responsabilità sociale della Compagnia mira, infatti, a innescare una “sostenibilità circolare” in cui le azioni virtuose di impresa, collaboratori, partner e clienti entrano in sinergia producendo un impatto positivo. I collaboratori di BNP Paribas Cardif in Italia sono coinvolti in prima linea nel progetto LOVVATI in veste di volontari,

affiancando gli esperti di FARE X BENE durante i percorsi di formazione e lavorando a diretto contatto con i bambini, e come promotori attraverso la candidatura diretta di scuole di loro conoscenza. Ma sono anche i destinatari di varie iniziative che la Compagnia ha implementato al suo interno per promuovere uno stile di vita sano: dai corsi fitness online all’accesso a nutrizionisti, dai webinar sul benessere nutrizionale alla distribuzione di frutta fresca nelle aree break agli snack più sani nei distributori automatici sino alle challenge sportive i cui risultati hanno generato una donazione a FARE X BENE a sostegno di LOVVATI. LOVVATI viene promosso anche presso i clienti in molte occasioni di contatto, attraverso canali digitali e non, a partire dall’area personale MyCardif o tramite l’offerta di servizi legati a doppio filo alla prevenzione, come nel caso delle polizze salute. Infine, in occasione degli eventi commerciali organizzati per i partner, viene dedicato ampio spazio alla sensibilizzazione su questi temi attraverso la presentazione del programma e viene sempre allestito un angolo frutta fresca per condividere i messaggi principali di LOVVATI.



L’impegno globale di BNP Paribas Cardif per il benessere con “My Food My Future”

Il progetto LOVVATI con FARE X BENE, si inserisce nel più ampio impegno di BNP Paribas Cardif nella prevenzione dell’obesità attraverso un programma globale, avviato nel 2021 con l’obiettivo di fare la differenza sia a livello locale sia globale e riconosciuto da UNICEF e OMS, che ha già raggiunto oltre 2 milioni di persone in 13 paesi – Cile, Messico, Brasile, Colombia, Perù, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo e Italia – anche grazie al coinvolgimento di oltre 1000 dipendenti. Il programma globale di BNP Paribas Cardif su Obesità e Prevenzione è un vero e proprio ecosistema che si basa su educazione, ricerca medico-scientifica e collaborazione con ONG e partner locali per sviluppare azioni concrete e durature, volte a contrastare l’aumento del sovrappeso e dell’obesità attraverso progetti mirati; per farlo, la Compagnia si avvale dell’aiuto di organizzazioni internazionali, ONG locali ed esperti medici, che permettono di avvicinarsi, il più possibile, ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Al fine di promuovere al meglio il programma, BNP Paribas Cardif ha lanciato anche un sito dedicato rivolto ai partner della Compagnia, ai loro dipendenti e ai loro clienti, sempre con l’obiettivo di sensibilizzare sui benefici di una dieta sana ad equilibrata. Tra le altre iniziative del programma c’è anche il gioco di carte “Le 7 famiglie da mangiare”, che verrà presto inserito anche all’interno di LOVVATI, ideato per sensibilizzare grandi e piccini sull’importanza di seguire una dieta sana ed equilibrata. Il gioco si servirà di personaggi accattivanti e carte colorate per permettere ai bambini di identificare gli alimenti e i loro benefici, unendo così apprendimento e divertimento.

