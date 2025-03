Bologna capoluogo degli scambi commerciali e dei saperi al Mecspe, con Eurolls, Idea Prototipi, Tecnest, Cms e Verde Nuvola

(Adnkronos) – Bologna 7 marzo 2025 -Bologna sempre più capoluogo finanziario e per gli scambi commerciali e di saperi. Lo dimostra il grande successo del Mecspe, la fiera dedicata alla innovazione per il manifatturiero, in corso nella città felsinea, ed in chiusura nella giornata di oggi. Un crogiolo di conoscenze, anche e sopratutto sul fronte della AI applicata ai processi produttivi, ed alla gestione ed al controllo di essi, insieme alla cobotica ed alla robotica. Oltre ai macchinari, impianti, utili per la produzione manifatturiera. Fra i temi portati avanti in fiera anche la sostenibilità. Oltre che la innovazione e la formazione. Lo sa bene Idea Prototipi, azienda friulana di cobotica che è in fiera con la sua responsabile alla sostenibilità: Erika Venturini, ingegnere. ‘Il mondo della cobotica in generale, non è ancora al passo con i temi della sostenibilità, anche se nel quid proprio della robotica e della cobotica vi è proprio la sostenibilità, intesa come processo per coaudiuvare ed aiutare l’uomo nelle mansioni ripetitive, usuranti, di estrema precisione, o dove serve forza fisica. Questo concetto non viene ancora interpretato a dovere come invece dovrebbe essere. Massimo Agostini, ceo di Idea Prototipi sottolinea invece: ‘Come il Mecspe sia utilissimo per conoscere portatori di interesse, in special modo italiani. Bologna è comunque al centro, geograficamente, facile da raggiungere, e da un punto di vista delle fiere, ben organizzate’. Marco Melchiorre Cavaliere, alla guida del Gruppo Verde Nuvola, una realtà che riunisce un’associazione no profit che gestisce i debiti di famiglie e piccole imprese e società che operano come consulente e agente finanziario, occupandosi non solo di accompagnare le imprese nelle scelte del miglior finanziamento, ma anche della ricerca di canali per le provviste. ‘A Bologna, unica piazza in Italia, sono attivi istituti di credito che si occupano specificatamente di ristrutturazione del debito bancario a carico delle imprese – esemplifica Cavaliere – e vi sono banche che hanno attivato un specifico servizio per finanziamenti in prededuzione’. Solo due esempi che consentono di descrivere il tasso di innovazione che una economia solida e diversificata è in grado di stimolare anche nell’ambito dei servizi, compreso quello legato al credito. Bologna, quindi, continua a crescere come centro economico e finanziario, valorizzando il suo patrimonio manifatturiero e creando sinergie tra diversi attori del mercato. Questa evoluzione sostiene ulteriormente lo sviluppo della città, rendendola un esempio di novità e crescita sostenibile. Al Mecspe era presente anche la tecnologica friulana, Tecnest, con soluzioni estremamente innovative per la fabbrica intelligente. Un gruppo di giovani capaci nello stand, pronti a spiegare nel dettaglio le soluzioni di AI generativa che uniscono al servizio, con diversi software, di controllo della produzione, anche disamine predittive su macchinari ed impianti. Pianificare, schedulare, simulare: nel mondo della fabbrica digitale la pianificazione è più che mai un momento strategico di fondamentale importanza che impatta su tutto il processo produttivo. Oltre a ViKi, la soluzione di Advanced Planning & Scheduling di Tecnest si configura come una cabina di comando per il mondo della pianificazione. Potente, agile, integrata con l’ERP e multiscreen la soluzione sfrutta logiche evolute per offrire un’esperienza di pianificazione personalizzata. Novità 2025 è il nuovo MES/MOM 5.0 per il mondo della fabbrica. La soluzione MOM di quinta generazione, in continuità con la soluzione IIOT Core, si propone come un vero process supervisor in grado non solo di raccogliere e monitorare, ma anche di anticipare, calcolare e prevenire, grazie alla sensoristica avanzata, monitorando dati di produzione e di processo. La sfida comune dell’analisi avanzata, integrata e intelligente in logica predittiva è la frontiera di questo nuovo anno. ‘Viki rappresenta invece un passo verso il futuro della fabbrica digitale – spiega il presidente di Tecnest, Fabio Pettarin -. L’assistente, progettato da un team interfunzionale, è stato ideato per supportare gli utenti, facilitando il loro utilizzo dell’applicativo, migliorando l’onboarding, accelerando la formazione e ottimizzando le operazioni quotidiane’. Anche Eurolls in fiera al Mecspe con il segmento aziendale che si occupa dei trattamenti di superficie. Matteo Querini, a capo dell’R&D della multinazionale metalmeccanica Eurolls di Udine, conferma: ‘Siamo al Mecspe con questo filone aziendale che si occupa di trattamenti di superficie’. Dal canto suo, il presidente Renato Railz, conferma la bontà della centralità bolognese per le fiere: ‘E’ da qualche anno che partecipiamo al Mecspe con buoni risultati, la posizione strategica della città, al centro dell’Emilia, e facile da raggiungere da qualsiasi parte d’Italia, la rendono un luogo adatto alle fiere, ed agli affari’. La fabbrica intelligente fa il paio con l’automazione che necessita di macchine su misura, realizzate conoscendo a fondo processi produttivi specifici e sapendo rispettare i criteri stabiliti dalle norme di settore, in taluni casi particolarmente esigenti e puntuali. Tutti aspetti che costituiscono la quotidianità di Cms, l’azienda di Marano sul Panaro che realizza, per conto terzi, particolari meccanici, gruppi e macchine complete per i principali player italiani ed esteri nei settori del food processing e del packaging alimentare e farmaceutico. I settori del food e del farmaceutico, per la peculiarità e la delicatezza dei prodotti che devono essere confezionati, richiedono attenzioni specifiche e delicate. Cms assicura l’osservanza di tutti gli standard di sicurezza richiesti, così come adeguati livelli di sterilità e di protezione. L’azienda certificata opera, tra gli altri, secondo i criteri stabiliti per la legislazione Moca, acronimo di Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Tra i metalli che Cms lavora, gioca un ruolo chiave l’acciaio inox, trattato nelle sue due principali varianti: Aisi 304 e Aisi 316. Pregiato, resistente e durevole, l’acciaio inossidabile è in grado di mantenere la propria brillantezza per molti anni e la straordinaria luce che riflette lo rende un materiale da costruzione molto esclusivo. Ne derivano prodotti che associano alla solidità e alla resistenza, l’essenzialità e la classe di un metallo dalla raffinatezza unica. ‘I clienti che lavorano con noi conoscono le nostre competenze e la nostra flessibilità – spiega Elena Salda, Ceo di Cms – accompagniamo con cura chiunque ci richieda la realizzazione di un prodotto, seguendo tutto nei minimi dettagli. Questo è ciò che ci contraddistingue da sempre ed oggi forse ancora di più: la customizzazione fa parte ormai del processo di automazione industriale di ogni azienda, ne è diventato, nel nostro settore un segno distintivo. Ovvero: fornire la miglior soluzione ad hoc per ogni il cliente, come un abito su misura’. Francesca Schenetti giornalista professionista direttore Ti Lancio, agenzia di stampa quotidiana Ceo Froogs Srl – Garlic Srl

