CAMPARI TORNA A CANNES 2026 PER CELEBRARE I MOMENTI CHE DEFINISCONO IL CINEMA

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

CANNES, Francia, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ — Dal 12 al 23 maggio 2026, Campari torna al Festival di Cannes per la quinta volta in qualità di Partner Ufficiale, riaffermando il suo posto al cuore del festival cinematografico più celebre al mondo. Un ritorno che porta Campari ancora una volta al centro della scena, con un programma curato di esperienze uniche pensate per vivere da vicino i momenti che rendono Cannes indimenticabile.

Situata nel cuore del Festival, direttamente sull’iconico red carpet, la Campari Lounge vive una doppia anima. Di giorno è il palcoscenico delle conversazioni tra cineasti e creativi acclamati; di notte diventa una delle destinazioni più ambite di Cannes, dove barman esperti preparano cocktail d’autore a base dell’iconico aperitivo rosso per gli ospiti VIP fino a tarda sera.

Tra i momenti clou della presenza di Campari a Cannes, spicca quest’anno un ambiente esclusivo su invito presso la Campari Lounge: un incontro riservato con ospiti d’eccezione del settore, per celebrare il cinema audace e la narrazione che il Festival porta in scena.

La presenza di Campari al Festival non si esaurisce qui:

Portando ancora una volta l’anima di Milano in Costa Azzurra, Camparino in Galleria torna sulla Croisette con il suo servizio di cocktail d’autore e una selezione di drink intramontabili, tra cui l’iconico Negroni.

Per l’occasione, Tommaso Cecca, responsabile globale di Camparino, svela il cocktail Red Carpet – Cannes Edition. Ispirata al cinema, questa reinterpretazione del Negroni intreccia Campari infuso all’ibisco, vermouth al cioccolato amaro e Courvoisier VSOP in un equilibrio audace e vellutato, che evoca la profondità del grande cinema e il glamour della Costa Azzurra.

Da oltre quarant’anni Campari e il cinema sono uniti da un legame autentico e viscerale: collaborazioni con festival prestigiosi, attori e registi visionari, e il sostegno costante alle menti creative che seguono la loro passione senza compromessi. A Cannes 2026, Campari onora questa tradizione celebrando film e sapori che si apprezzano al meglio con intensità.

Andrea Neri, Managing Director House of Aperitifs, commenta: “Il Festival di Cannes è una potente espressione di passione cinematografica, creatività e influenza culturale, e Campari è orgogliosa di tornare ancora una volta come Partner Ufficiale. Il cinema è sempre stato parte del nostro DNA, e Cannes riunisce registi, talenti e leader del settore su un palcoscenico davvero globale. Come il grande cinema, il nostro aperitivo risveglia i sensi e lascia un ricordo indelebile. Non vediamo l’ora di celebrare coloro che seguono la loro passione e curiosità per creare storie straordinarie”.

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NOTE PER I REDATTORI

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INFORMAZIONI SU CAMPARI

Campari, iconico e indimenticabile bitter rosso italiano, è stato riconosciuto per il sesto anno consecutivo come il liquore più venduto al mondo e, ancora una volta, come il liquore più di tendenza nei migliori bar del mondo*. Creatrice del bitter protagonista di alcuni dei cocktail più famosi del mondo, la società Campari è stata fondata a Milano nel 1860 da Gaspare Campari e portata avanti da suo figlio Davide, ideatore di un prodotto tanto distintivo e rivoluzionario che la sua ricetta segreta non è mai stata modificata da allora. Di un rosso vivace, il gusto unico e complesso del Campari è il risultato dell’infusione di erbe, piante aromatiche e frutta in alcol e acqua. Oltre al suo sapore inconfondibile, il Campari è un liquore estremamente versatile che offre infinite e inaspettate possibilità. Fonte d’ispirazione appassionata sin dalla sua creazione, testimoniata dal genio creativo dei suoi fondatori, da artisti in diversi ambiti e dai migliori barman del mondo, il Campari stimola l’istinto di liberare le proprie passioni, ispirando creazioni senza limiti.

*Fonte: Drinks International Brands Report 2025 (Rapporto sui marchi internazionali di bevande)

INFORMAZIONI SU CAMPARI GROUP

Campari Group è uno dei principali attori nel settore degli alcolici a livello mondiale, con un portfolio di oltre 50 marchi premium e super premium che spaziano dagli aperitivi, inclusi marchi iconici come Aperol e Campari, ai distillati di agave come la Espolòn tequila, ai whisky e al rum con Wild Turkey e Appleton Estate, nonché al cognac e allo champagne, tra cui Courvoisier e Grand Marnier.

Fondata nel 1860, Campari Group è una delle aziende di alcolici in più rapida crescita a livello mondiale ed è leader indiscusso nella categoria degli aperitivi. Vanta una rete di distribuzione globale, con una presenza in oltre 190 nazioni in tutto il mondo con posizioni di leadership in Europa e nelle Americhe.

Con sede a Milano, in Italia, Campari Group opera attraverso 24 siti produttivi in tutto il mondo e una propria rete di distribuzione in 27 Paesi. Campari Group impiega circa 4.800 persone.

Le azioni della società madre Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM) sono quotate alla Borsa Italiana dal 2001.

Per ulteriori informazioni: http://www.camparigroup.com/it.

Consuma i prodotti dei nostri marchi in modo responsabile.

INFORMAZIONI SUL FESTIVAL DI CANNES

Il Festival di Cannes è una manifestazione che riunisce i professionisti del cinema di tutto il mondo attorno a un concorso ufficiale e a un mercato internazionale del cinema; il suo orientamento mediatico rende questa manifestazione uno dei principali eventi internazionali ogni anno, contribuendo così all’influenza cinematografica mondiale.

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