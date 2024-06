Casa della Ferramenta: professionalità e qualità con il vantaggio di acquistare online

(Adnkronos) –

Brunico (BZ), 20/06/2024 – Nato dall’esperienza di Grohe, azienda iconica nel settore della vendita all’ingrosso di ferramenta e utensili, che dal 1912 offre alta qualità e competenza, CasaDellaFerramenta si propone oggi come riferimento essenziale online grazie ad una vastissima scelta di prodotti selezionati e un servizio clienti d’eccellenza. CasaDellaFerramenta, infatti, non dispone solo di uno store online che offre decine di migliaia di articoli, disponibili sia a magazzino che su ordinazione, ma anche di un servizio di consulenza specializzata e professionale e di un sistema logistico innovativo, che si avvale dell’Intelligenza Artificiale per garantire rapidità, precisione ed efficienza. Lo spirito di squadra di Grohe, azienda famigliare arrivata ormai alla quarta generazione, supportato da tecnologie all’avanguardia e dalle potenzialità del commercio elettronico, hanno reso CasaDellaFerramenta

una piattaforma moderna, semplice ed essenziale tanto per i privati quanto per le aziende, in merito al ricco assortimento di utensili, attrezzature e accessori. Uno dei punti di forza di CasaDellaFerramenta è indubbiamente l’elevata qualità di tutti gli articoli proposti in vendita, che provengono dai brand più noti, come Bosch, Makita, 3M, Arexons e Beta, solo per citarne alcuni.

Il catalogo comprende un’ampia scelta di ferramenta tradizionale, dagli accessori per mobili e porte ai sistemi di fissaggio, oltre ad elettroutensili, accessori per lavorare in cantiere e articoli per l’antinfortunistica, le pulizie e la sanificazione. È inoltre presente una sezione dedicata all’organizzazione e manutenzione industriale: scaffali, tavoli e arredamento per officine e laboratori, strumenti per la logistica e il magazzino, lubrificanti, vernici, trabattelli e scale per lavorare in sicurezza. Sempre, naturalmente, con una grande attenzione verso la qualità e l’affidabilità di ogni marchio. La possibilità di acquistare ogni prodotto direttamente online è senza dubbio un notevole vantaggio per gli utenti, aziende e artigiani così come privati appassionati del fai da te, che possono scegliere in tutta tranquillità, con la certezza di ricevere tutto al recapito desiderato entro tempistiche piuttosto rapide, generalmente non oltre le 24 / 48 ore per il territorio italiano. CasaDellaFerramente spedisce in tutta Italia, ma anche in Europa, con tempi di consegna che si aggirano intorno ai 3 / 5 giorni, in base alla destinazione da raggiungere. La logistica è uno degli elementi di distinzione per lo store online di Grohe, che sfrutta tutte le possibilità che la tecnologia mette a disposizione per la gestione delle scorte in magazzino e la movimentazione delle merci, per gli approvvigionamenti e per l’organizzazione degli ordini e delle spedizioni, al fine di procedere con la consegna nel più breve tempo possibile. Per offrire sempre un servizio completo e il più possibile accurato, il team di CasaDellaFerramenta presta la massima attenzione ad ogni fase di lavoro dal ricevimento degli ordini fino all’imballaggio e alla spedizione, per evitare possibili errori e raggiungere la massima soddisfazione di ogni cliente. Un negozio di ferramenta ha clienti di ogni tipo, dalle imprese di costruzione, agli artigiani, a chi si occupa di manutenzione sia per lavoro che per passione personale. CasaDellaFerramenta, per dare supporto ad ogni cliente e orientarlo verso la scelta ideale, mette a disposizione un servizio di consulenza e assistenza professionale e personalizzato, su misura per ogni specifica esigenza e richiesta. Trovare il prodotto giusto tra oltre 20mila articoli a magazzino, e oltre 1 milione di articoli disponibili su ordinazione, può essere un po’ complicato, ma grazie al team di CasaDellaFerramenta, diventa semplicissimo. Gli operatori dello store online non svolgono un semplice servizio di vendita, ma accompagnano i clienti nella scelta, per fare in modo che ricevano esattamente ciò di cui hanno bisogno. Per arrivare a questo risultato, i consulenti dell’e-commerce seguono percorsi di formazione continua e di aggiornamento per ampliare le proprie competenze, inoltre, il servizio di assistenza può essere sempre contattato, sia tramite telefono ed email, sia direttamente attraverso la rete vendita, presente su tutto il territorio italiano. Fare acquisti su CasaDellaFerramenta significa anche tutelare l’ambiente e la natura.

Riprendendo la filosofia di Grohe, da sempre sensibile verso l’ambiente naturale, anche lo store online utilizza imballaggi in materiale riciclabile, documenti di trasporto in carta riciclata, luci a risparmio energetico ed energia elettrica proveniente da un impianto fotovoltaico. Casa Della Ferramenta BRUNICO (BZ) Tel. +39 0474 547 150 E-mail: INFO@CASADELLAFERRAMENTA.IT

Sito web: https://www.casadellaferramenta.it/

