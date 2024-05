Centro di Podologia Mariani, Chieti: “Consulenze e trattamenti delle patologie del piede e della postura”

(Adnkronos) – Professionisti specializzati nella diagnosi e nel trattamento delle sintomatologie dolorose e funzionali del piede e della caviglia Chieti, 28 maggio 2024. Prendersi cura dei propri piedi è fondamentale per la salute e il benessere: nascosti dentro calzature poco idonee e spesso dimenticati, i piedi sono facilmente bersaglio di numerosi stati patologici che possono determinare complesse sintomatologie e limitazioni funzionali, causando uno stato di malessere diffuso sia a livello fisiologico che psicologico. “Avere piedi sani è essenziale per la mobilità e l'indipendenza, essi ci consentono di camminare, correre e svolgere le attività quotidiane senza dolore o disagio. Eppure molte persone convivono con problemi podologici e, di conseguenza, posturali nella speranza che prima o poi passeranno”, evidenzia la Dott.ssa Mariani titolare, insieme alla figlia Dott.ssa Mariangela Di Carlo, del Centro Podologico Mariani di Chieti. “Per non incorrere in problematiche che possano estendersi al ginocchio, all’anca e alla schiena e che poi richiederebbero molto più tempo e costi per essere curate, non bisogna mai sottovalutare i sintomi e sottoporsi ad una visita podologica specialistica utile ad individuarne le cause”. Il Centro di Podologia Mariani di Chieti, nella sua rinnovata veste strutturale, effettua visite podologiche specialistiche, quali: piede reumatico, artrosico e geriatrico, piede pediatrico, infantile e dell’età evolutiva, screening piede diabetico, medicazione delle ulcere, feltraggi di scarico. Grazie ad un ascolto attento e a valutazioni strumentali approfondite, lo staff di professionisti del Centro di Podologia Mariani offre consulenze personalizzate e trattamenti mirati per: infezioni e ulcere da piede diabetico, piede reumatico e artrosico, calli (ipercheratosi), unghie incarnite e micosi ungueali, deformazioni congenite (alluce valgo, dita a martello), malformazioni anatomiche (piede piatto e piede cavo) ma anche dolori ai piedi dovuti a postura scorretta, fratture e distorsioni o a problemi di deambulazione legati ad altre patologie. “Tali stati patologici, se non affrontati adeguatamente, possono comportare una serie di problematiche, quali: difficoltà nel comminare, riduzione della capacità lavorativa, impedimento nelle attività sportive, fino a situazioni invalidanti piuttosto gravi”, sottolinea la Dott.ssa Di Carlo. “In caso di dolori ai piedi e problemi posturali, ma anche per disturbi meno gravi ma assai fastidiosi come: alluce valgo, calli, verruche, micosi e unghie incarnite è sempre bene evitare il ‘fai da te’ e rivolgersi ad un Podologo professionista che sia in grado di effettuare anche visite podologiche biomeccaniche, ovvero valutazioni specialistiche, accurate e dettagliate, che vanno ad integrare la visita podologica al fine di individuare eventuali alterazioni anatomiche e funzionali, responsabili di un errato appoggio del piede e di una deambulazione scorretta”. Contatti:



