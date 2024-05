Champions League, il Real Madrid comanda nelle quote: contro il Borussia, i Blancos di Ancelotti ‘Por la 15’

(Adnkronos) – Vale 1,64 la vittoria degli spagnoli nei tempi regolamentari, che regalerebbe il quindicesimo titolo alle Merengues e il quinto personale al tecnico italiano. Bellingham affronta il suo recente passato, il gol dell’ex a 2,75

Roma, 31 maggio 2024 – Tutto pronto per il fischio d'inizio della finale di Champions League: domani sera i riflettori saranno puntati su Wembley, dove Real Madrid e Borussia Dortmund proveranno a scrivere il proprio nome sul trofeo più ambito. I pronostici sono tutti a favore degli spagnoli, a caccia della quindicesima vittoria nella competizione. Su Planetwin365 il trionfo di Ancelotti – il quinto personale da allenatore – viaggia a 1,29, mentre la seconda volta del Borussia paga 3,20. Squilibrio che si conferma nelle previsioni per i novanta minuti regolamentari, dove i Blancos comandano a 1,64 contro il 5,22 dei tedeschi; il pari, con conseguenti supplementari, è in lavagna a 4,10. E in caso di rigori? Paga 13 la vittoria del Real dagli undici metri, si sale a 14 per quella dei gialloneri.

GOL E MARCATORI. Gli analisti si aspettano una finale aperta, con più di due reti: su Planetwin365 il segno Over 2,5 parte quindi in vantaggio a 1,68 sull'Under 2,5 (2,10); stesso discorso per il Goal (1,72), avanti sul No Goal (2,04). Tra i risultati esatti prevale l'1-2 a 7,55, seguito dallo 0-1 a 8,39 e dallo 0-2 a 8,59. I tifosi del Borussia hanno ancora in mente il fantastico 4-1 rifilato al Real nella semifinale del 2013: lo stesso risultato per il match di stasera pagherebbe oltre 120 volte la posta.

Jude Bellingham è il grande ex e uomo copertina della finale. Pagato in estate 103 milioni di euro, ha avuto un impatto devastante con il Real, realizzando 23 gol in stagione. La sua firma paga 2,75, valore di poco superiore al 2,50 di Vinicius Junior. La rete di Rodrygo, che completerà il tridente, è proposta a 3,00, mentre un gol di Kroos, alla sua ultima partita in carriera con la maglia di un club paga 8,00. Terzic si affiderà a Füllkrug, in pole tra i tedeschi a 4,50, seguito da Moukoko e Malen a 5. Anche per Reus sarà l'ultima partita, dopo 12 stagioni vissute con la stessa maglia: un addio con gol è offerto a 6,00.

