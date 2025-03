Champions League – Inter a caccia della prima vittoria con il Feyenoord PSG-Liverpool: gol e spettacolo, su Sisal.it, al Parco dei Principi

(Adnkronos) –

Roma, 04 marzo 2025 – L’Inter, unica sopravvissuta tra le formazioni italiane in Champions League, vola in Olanda ospite del Feyenoord per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Gli orange si trovano così ad affrontare, per il secondo turno consecutivo, una formazione milanese avendo eliminato il Milan nei play-off. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoriti a 1,52 si sale a 4,25 per il pareggio mentre il successo dei padroni di casa pagherebbe 6 volte la posta. Feyenoord e Inter si sono sfidate, 23 anni fa, nelle semifinali della Coppa Uefa: i biancorossi passarono il turno per poi andare a vincere il torneo. I ragazzi di Inzaghi hanno la miglior difesa del torneo, solo una rete subita, e puntano all’ennesimo clean sheet stagionale, ipotesi offerta a 2,20. I goal, tanti o pochi che siano, potrebbero arrivare in tanti modi: da fuori area, a 2,75, ma anche di una rete

dalla panchina, in quota a 2,50. Occhio poi a interventi troppo energici visto che un’espulsione si gioca a 5,00. Lautaro Martinez rimane il faro offensivo dei nerazzurri tanto che la sua rete si gioca a 2,50 mentre il compagno di reparto Marcus Thuram, protagonista con gol o assist è in quota a 1,87. Il Feyenoord si affida invece all’italo messicano Julian

Carranza, nel tabellino dei marcatori a 5,00, mentre una rete o un passaggio vincente di Igor Paixao è offerto a 3,15. Si accendono le luci al Parco dei Principi dove PSG e Liverpool sono pronte a dare spettacolo in uno degli ottavi più affascinanti della Champions League di questa stagione. Luis Enrique contro Slot per un match che promette gol ed emozioni come dimostra anche la storia della sfida. Gli esperti Sisal vedono i francesi favoriti a 2,40 contro il 2,80 dei Reds mentre si sale a 3,60 per il pareggio. La divisione della posta non è nelle corde di PSG e Liverpool che, in quattro confronti diretti, non hanno mai pareggiato e, cosa da non sottovalutare, si sono sempre imposte davanti al proprio pubblico. Filosofie offensive che rendono la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,20, ampiamente nelle corde della gara. Una tale girandola di marcature porta, inevitabilmente, a un possibile Ribaltone, dato a 5,50 mentre l’assegnazione di un calcio di rigore si gioca a 3,20. E chi sarà a sbloccare la gara? Più PSG, a 1,85, che Liverpool, in quota a 2,05. Momo Salah, a 2,25, e Ousmane Dembélé, nel tabellino dei marcatori a 2,50, si candidano come protagonisti del match. Non meno interessanti le altre due sfide in programma che presentano due derby: il primo tedesco, il secondo iberico. La sfida tutta teutonica tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen si sposta dalla Bundesliga alla Champions League: primo scontro in assoluto in ambito europeo con i bavaresi favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,75 con il pareggio in quota a 3,75 e il successo dei ragazzi di Xabi Alonso a 4,75. Sarà invece l’incrocio numero 11 quello che va in scena tra Benfica e Barcellona, tutti avvenuti nella massima competizione europea. Dopo lo spettacolare 5-4 a favore dei catalani di poche settimane fa, sempre al Da Luz, i portoghesi cercano riscatto a 3,75, il bis blaugrana si gioca a 1,85 mentre il pareggio è dato a 4,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.



