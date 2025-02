Champions League – La Juventus sfavorita in casa del PSV Eindovhen ma il passaggio turno non è in dubbio, a 1,45 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 18 febbraio 2025 – La Juventus , contro il PSV Eindhoven , ha il compito di difendere la vittoria per 2 a 1 del match di andata, il ritorno si gioca in Olanda e, sicuramente, la squadra di casa darà filo da torcere ai bianconeri. Gli uomini di Thiago Motta, che arrivano al match galvanizzati dalla vittoria con l’ Inter e da 4 successi di fila tra campionato e coppe, non sono i favoriti della sfida per gli esperti di Sisal : in casa gli olandesi possono vantare una serie di 12 partite da imbattuti in Europa, la loro vittoria è così a 2,35, sale a 2,90 il successo juventino, con il pareggio a 3,60. Pochi dubbi però, sul passaggio turno della Juventus , proposto a 1,45, sale a 2,75 quello degli olandesi. Dopo il 3-1 e il 2-1 dei primi due scontri diretti, anche stavolta ci si aspettano molte reti, con il Gol a 1,57 e l’Over a 1,72. Nell’attacco olandese, il capocannoniere Luuk de Jong è il punto fermo e anche il primo candidato al gol, a 2,50. L’attacco bianconero dovrebbe essere guidato da Randal

Kolo Muani : l’attaccante francese ha segnato cinque gol in altrettante partite da quando è arrivato, ma è rimasto a secco nelle ultime due, una sua marcatura vale 2,75. Nella gara di andata, con la clamorosa rimonta madrilena, hanno regalato grande spettacolo, lo stesso che ci si aspetta anche nel match di ritorno tra Real Madrid e Manchester City . Il pronostico pende tutto dalla parte dei Blancos, avanti a 1,90, il successo dei Citizens è a 3,50, il pareggio vale 4,25. Il vantaggio della squadra di Ancelotti aumenta in ottica passaggio turno, con la conquista degli ottavi proposta a 1,90 contro il 5,00 degli inglesi. Nelle ultime quattro gare europee, il Real Madrid ha segnato ben quattordici gol, l’opzione che segni più di tre reti nel match è a 1,14. Mbappè e Vinicius sono gli uomini più pericolosi, in gol a 1,80 e a,1,90, tra gli inglesi spicca ovviamente Haaland , a 2,25.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre

con consapevolezza e moderazione.



Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità , con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)