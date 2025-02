Champions League – Real Madrid e Liverpool, una Coppa per due L’Inter a caccia dell’impresa: nerazzurri campioni a 12 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 20 febbraio 2025 – I play-off di Champions League hanno decretato il naufragio della pattuglia italiana con Juventus, Milan e Atalanta tutte eliminate. Con il Bologna che ha salutato durante la fase campionato, a tenere alto l’onore azzurro nella maggior competizione europea è rimasta solo l’Inter che, adesso, dovrà scontrarsi con il gotha del calcio continentale. Gli esperti Sisal, in attesa del sorteggio per gli ottavi di finale, non hanno dubbi e ritengono il Real Madrid favorito per confermare il successo dello scorso anno. I Blancos, vincenti a 5,00, in caso di trionfo interromperebbero un tabù: da sette anni, infatti, nessuna squadra è riuscita a confermare la vittoria in Champions League. L’ultima formazione a riuscirci? Che domande, sempre il Real Madrid. Alle spalle degli spagnoli, si fa largo il Liverpool il quale ha dominato la fase campionato, sta dominando la Premier ma è consapevole che, da adesso, inizia tutto un altro torneo. I Reds, il cui trionfo è offerto a 6,00, sognano di portare ad Anfield la settima coppa della storia, un’impresa che passa dai piedi dei vari Salah, Mac Allister, Gakpo e dalle parate di Allison. Sul terzo gradino del podio delle favorite si assestano, appaiate in quota a 7,50, Barcellona e Arsenal. I blaugrana cercano un successo dieci anni dopo la vittoria a Berlino contro la Juventus; i Gunners sognano un primo, storico trionfo a livello europeo. Il Bayern Monaco punta a diventare la terza squadra dopo il Real Madrid, nel 1957, e l’Inter, nel 1965, a vincere la Champions League nel proprio stadio. Fallito l’obiettivo tredici anni fa, sconfitta ai rigori contro il Chelsea, i ragazzi di Kompany provano a cambiare la storia: il loro trionfo si gioca a 9,00. L’Inter, come detto, è rimasta l’unica italiana in gara ma anche l’ultima ad aver trionfato nel torneo: la notte di Madrid del 2010, l’anno del Triplete nerazzurro, è ancora impressa in ogni tifoso della Beneamata. L’impresa non è semplice ma Lautaro e compagni, finalisti due anni fa, vogliono prendersi la rivincita: il successo dell’Inter pagherebbe 12 volte la posta.

