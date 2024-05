Champions League – Real per la decimoquinta, Borussia per la rivincita Bellingham show: l’inglese primo marcatore a 6,00 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 31 maggio 2024 – Wembley si illumina per la serata di gala più importante della stagione. Domani sera, nel tempio del calcio, è in programma la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. I Blancos arrivano all’atto conclusivo della manifestazione imbattuti e sognano di portare a casa la decimoquinta: gli spagnoli, tra l’altro, non solo hanno vinto 14 finali di Champions su 17 disputate ma non ne perdono una dal 1981 quando vennero sconfitti dal Liverpool di Bob Paisley. Il Borussia, dal canto suo, torna in finale nello stesso stadio dove, 11 anni fa, venne sconfitto nel derby tedesco dagli eterni rivali del Bayern Monaco. Gli esperti Sisal ritengono il Real Madrid nettamente favorit

o a 1,65 rispetto al 5,00 dei gialloneri con il pareggio offerto a 4,25. Stessa quota per la sfida che arriva ai supplementari mentre una soluzione ai rigori si gioca a 8,25. Forbice molto ampia per il successo finale: 1,30 per i ragazzi di Ancelotti, in cerca della settima coppa dalle grandi orecchie tra campo e panchina, contro il 3,50 di Reus e compagni. Partita divertente e ricca di reti? In partenza sì visto che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,00, appare probabile ma attenzione alla storia: le ultime 4 finali di Champions sono tutte terminate 1-0. Lo stesso risultato esatto si gioca a 14,50 per il Borussia mentre quello in favore del Real pagherebbe 7 volte la posta. Attenzione poi sia all’intervento del VAR che a una sostituzione nel primo tempo: entrambi sono offerti a 3,50. Chiunque da bambino sogna di essere protagonista in una finale di Champions League. Jude Bellingham, grande ex della partita, vuole esserlo nel “suo” stadio. Il centrocampista inglese, 23 gol e 12 assist in stagione, è pronto a dare un dispiacere ai suoi vecchi compagni magari stappando la partita: Bellingham primo marcatore è ipotesi data a 6,00. Al suo fianco ci sarà come sempre, Vinicius Junior, già match winner due anni fa contro il Liverpool: un’atra rete in finale è in quota a 2,50. In casa Borussia è Niclas Füllkrug l’uomo del destino: il bomber tedesco, nel tabellino dei marcatori a 4,25, vuole riportare la Champions al Westfalenstadion dopo 27 anni. La difesa del Real però dovrà fare particolare attenzione anche a Jadon Sancho, un altro che conosce molto bene Wembley. Il numero 10 dei gialloneri giocherà la sua ultima partita con il Dortmund prima di tornare allo United in attesa di conoscere il suo futuro: salutare i compagni con gol o assist è impresa che si gioca a 3,90. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

