ClinicalTop e Max Cavallari: una collaborazione per sorridere insieme

(Adnkronos) – Il noto attore comico del duo Fichi d’India presta il suo volto per la campagna pubblicitaria 2024 dell’azienda italiana operante nel campo dell’odontoiatria Roma, 20 giugno 2024.ClinicalTop, azienda italiana che opera nel campo dell’odontoiatria con la gestione di due importanti cliniche a Roma e Napoli, ha annunciato una nuova collaborazione con Max Cavallari, attore comico del noto duo Fichi d'India. Cavallari sarà il volto della campagna pubblicitaria 2024 di ClinicalTop, un'iniziativa volta a trasmettere ai pazienti un messaggio positivo: prendersi cura dei denti può essere un'esperienza piacevole e sorridente. “L'obiettivo della nostra campagna è di far comprendere ai pazienti che la cura dei denti può essere affrontata con il sorriso”, spiegano i responsabili di ClinicalTop. "Max Cavallari è il partner ideale per questa missione, grazie alla sua capacità di portare allegria e serenità. Vogliamo che i nostri pazienti si sentano a proprio agio e vedano la cura dentale come un percorso positivo”. L’azienda italiana, con le due cliniche ClinicalTop di Roma e Napoli, si distingue per qualità dei servizi odontoiatrici, per l'impiego di professionisti di altissimo livello e per l’utilizzo di materiali di prima scelta e tecnologie avanzate. Fondata da Nicholas Guidi, l'azienda ha raggiunto una posizione di leadership nella gestione di centri odontoiatrici, offrendo ai pazienti il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile sul mercato europeo. Un punto cardine dell'offerta di ClinicalTop è rappresentato dall'implantologia a carico immediato, una tecnica innovativa che consente ai pazienti di ottenere denti fissi in tempi rapidissimi. “Il carico immediato — ricordano i responsabili ClinicalTop — è una tecnica che permette di posizionare denti fissi sugli impianti dentali immediatamente, senza l'uso di protesi mobili. Questo approccio — proseguono — non solo riduce i tempi di attesa, ma migliora anche notevolmente la qualità della vita dei pazienti”. La campagna pubblicitaria 2024, con Max Cavallari come protagonista, sarà un mix di divertimento e informazione, sottolineando come la cura dei denti possa essere vissuta con serenità e positività. “Siamo entusiasti di questa collaborazione e crediamo che, insieme a Max, potremo raggiungere ancora più persone, promuovendo l'importanza della salute dentale con un sorriso”.

CONTATTI: https://clinicaltop.it/

