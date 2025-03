CNE-Federimprese Europa: nuova apertura in Sardegna , Veneto e Toscanaa supporto delle PMI

(Adnkronos) – La Confederazione sindacale datoriale CNE- Federimprese Europa comunica l’ apertura delle sedi Regionali in Sardegna nella città di Cagliari, in Toscana nella città di Firenze ed in Veneto nella città di Verona . Roma, 6 marzo 2025. Sempre più ramificata sul territorio nazionale la CNE- Federimprese Europa sta sviluppando un importante attività di politica sindacale a supporto delle PMI . La Mission che si propone CNE-Federimprese Europa è supportare le imprese nel processo di crescita economica con attività di consulenza, servizi di ricerca bandi e finanza agevolata , CCNL , ente bilaterale e sicurezza sul lavoro. È anche attivo uno sportello di conciliazione sindacale . Un importante attività svolta dalla Confederazione riguarda l’ internazionalizzazione e la tutela del Made in Italy .

