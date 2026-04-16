Comunicazione autentica: Ehiweb sceglie lo storytelling video per raccontare internet

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Comunicare nel modo giusto permette di raggiungere le persone, in qualsiasi ambito e qualunque sia l’argomento di riferimento. E saper comunicare nel mondo delle telecomunicazioni è la condizione necessaria per poter dire di aver fatto un buon lavoro.

“Comunicazione” e “persone” sono due delle parole chiave di un progetto tutto italiano attivo da oltre vent’anni. L’azienda bolognese Ehiweb ha incontrato il successo già dal 2004 per via della sua capacità di porsi come un provider che mette al centro le persone. La concorrenza nel mondo delle telecomunicazioni italiane è molto vasta, ma la fama di

Ehiweb

risiede nell’aver costruito e consolidato nel corso degli anni un modello di connettività che punta a mettere sempre le persone al centro del servizio. Dai collaboratori ai clienti, dai partner ai fornitori, chiunque graviti attorno al mondo di Ehiweb.it diventa un protagonista della sua storia.

Ad avvalorare questo approccio ci ha pensato la positiva reputazione che Ehiweb si è guadagnata, quella di provider etico, in controtendenza rispetto agli altri provider dei quali, purtroppo e non di rado, i clienti lamentano scarsità nella trasparenza contrattuale e impersonalità dell’assistenza.

Quello su cui da subito ha puntato Ehiweb, infatti, è la chiarezza delle offerte, seguita dall’assenza di vincoli rigidi. Ma ciò che forse rende l’azienda nata a Bologna diversa da tutti gli altri provider è la gestione del rapporto con il cliente, fin dal primo contatto orientato alla continuità e alla fiducia.

Chi sceglie Ehiweb lo fa perché tocca con mano la sua capacità alternativa di intendere la connettività, che passa dall’assegnazione di un referente dedicato a ciascun cliente, con una gestione dell’assistenza che è sempre interna. In più, a Ehiweb si possono affidare più servizi, tra fibra, VoIP, mobile e servizi web. Per tutti questi motivi, internet diventa un servizio “a misura d’uomo”, rivolto a privati e professionisti che cercano un provider di connettività affidabile e trasparente.

Ma non finisce qui. Per rendere la comunicazione sempre più autentica, Ehiweb ha imboccato la strada dello storytelling aziendale. E lo ha fatto nella maniera più immediata, con una raccolta di 10 video pillole in cui i membri del Team Ehiweb raccontano tutti i servizi offerti, dalla fibra ottica al VoIP, dalla connessione di backup al mobile, fino alle partnership con gli altri fornitori.

In meno di un minuto, in ogni video si conoscono i volti di Luigi De Luca, Responsabile Comunicazione, di Matteo Sgalaberni, Direttore Tecnico, di Gilberto Di Maccio, Direttore Commerciale, di Simona Di Bartolo, Responsabile Customer Care e Partnership e di Michela Corazza, Account Manager. Sono questi i nomi di chi ogni giorno sceglie di raccontare in prima persona il proprio lavoro, la trasparenza e l’etica che lo muove.

Questi nuovi video di infotainment, raccolti in una playlist su YouTube, non vogliono ambire al successo dei grandi spot pubblicitari, ma vogliono raggiungere un obiettivo ben chiaro. Come si può scoprire su

https://www.ehiweb.it/blog/ehiweb-video-pillole/

, Ehiweb si sente molto più a suo agio quando riesce a parlare con le persone, a spiegare bene di cosa si occupa il provider, quali servizi propone e a rispondere a ogni loro esigenza o dubbio.

A suon di “chiarezza, semplicità e persone vere”, valori che stanno alla base del progetto, Ehiweb dimostra quanto, per il brand italiano, la connessione sia “una cosa seria” e debba saper trovare soluzioni concrete e utili per tutti gli utenti, sia per chi lavora che per chi studia o per chi gestisce un’attività, e anche per coloro che stanno valutando una partnership con un nuovo fornitore, come Business Partner o come Wholesaler.

Ancora prima dei prodotti e dei servizi, Ehiweb mette le persone e lo storytelling, iniziato con il primo video istituzionale pubblicato online nel 2025: un modo per mostrare chi si occupa di comunicare, chi segue i partner, chi parla con i clienti, chi costruisce i servizi. Insomma, chi c’è davvero dietro Ehiweb.

Contatti:

EHIWEB

https://www.ehiweb.it/contatti/



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