CordenPharma acquisisce AmbioPharm per espandere la capacità globale delle API peptidiche

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

L’acquisizione rafforza le capacità di produzione di peptidi negli Stati Uniti e amplia l’esperienza globale in API peptidiche complesse

BASILEA, Svizzera, 29 maggio 2026 /PRNewswire/ — CordenPharma, una delle principali organizzazioni a livello globale di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), annuncia oggi di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di AmbioPharm, un peptide API CDMO con sede negli Stati Uniti.

Aggiunta di funzionalità API peptidiche complementari

Grazie ai suoi due siti in South Carolina (USA) e Shanghai (Cina), AmbioPharm aggiunge capacità di produzione di peptidi differenziate alla piattaforma Peptides esistente di CordenPharma e alla sua esperienza. Una volta combinati, questi includeranno approcci peptidici avanzati lineari e basati su frammenti supportati da sintesi flessibile di peptidi in fase solida (SPPS), sintesi di peptidi in fase liquida (LPPS) e sintesi ibrida, nonché sintesi di peptidi Tag-Assisted di CordenPharma (TAPS). Dopo la chiusura, l’acquisizione offrirà ai clienti opzioni flessibili, che soddisfino le loro specifiche esigenze di produzione di API peptidiche complesse, lunghe e di elevata purezza.

Scalabilità della rete di strutture di CordenPharma

AmbioPharm impiega circa 400 persone nei suoi due siti. L’acquisizione si basa sulla rete globale di strutture di CordenPharma di 11 siti in Europa e Nord America, espandendo la sua capacità di produzione di peptidi negli Stati Uniti e portando la fornitura di peptidi con sede a Shanghai nella sua struttura operativa.

Come secondo stabilimento peptidico statunitense di CordenPharma, l’acquisizione del sito North Augusta, SC di AmbioPharm aggiungerà una capacità significativa incentrata sulla purificazione e la liofilizzazione delle API peptidiche. L’acquisizione integrerà le capacità esistenti in CordenPharma Colorado (USA), consentendo a CordenPharma di fornire opzioni di fornitura di API peptidiche del tutto situate negli Stati Uniti, in modo da soddisfare le esigenze dei clienti per progetti peptidici commerciali su larga scala.

Nel campus di Shanghai di AmbioPharm, CordenPharma sfrutterà il nuovo impianto di produzione di peptidi all’avanguardia, per supportare la fornitura di peptidi globali clinici e commerciali con una significativa capacità a monte grazie a SPP, LPPS e sintesi ibrida, nonché capacità a valle selezionate.

Espansione delle capacità globali del peptide CDMO di CordenPharma

Integrando i siti di North Augusta e Shanghai, CordenPharma espande la sua piattaforma globale Peptides in tre continenti, offrendo ai clienti sviluppo di peptidi end-to-end e supporto alla produzione.

Da quando CordenPharma è stata acquisita da Astorg nel 2022, l’azienda ha continuato a espandere la sua piattaforma globale di peptidi tramite investimenti strategici e una maggiore capacità produttiva. Come parte della transazione, gli azionisti di AmbioPharm reinvestiranno nel business combinato. Questo reinvestimento riflette la fiducia degli azionisti nelle capacità e nel potenziale di crescita a lungo termine della piattaforma Peptides ampliata. La transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Le condizioni finanziarie non sono state divulgate.

Il Dr. Michael Quirmbach, Presidente e CEO di CordenPharma Group, ha commentato: “Questa acquisizione rafforza in modo significativo la piattaforma Peptides di CordenPharma con capacità complementari e fa progredire il nostro obiettivo strategico di fungere da partner leader nella produzione di peptidi. Man mano che i programmi peptidici diventano più complessi e avanzati, i clienti apprezzano i partner CDMO in grado di offrire sia la selezione del percorso scientifico a monte sia la robustezza del processo con scala di produzione a valle e flessibilità geografica integrata. Le capacità di AmbioPharm completano perfettamente la nostra attuale esperienza sui peptidi, consentendoci di ampliare i modi in cui supportiamo i clienti dallo sviluppo alla commercializzazione “.

“Entrare a far parte di CordenPharma segna un nuovo entusiasmante capitolo per AmbioPharm. Insieme, saremo in grado di offrire ai clienti capacità tecniche più ampie, una maggiore capacità globale e una piattaforma Peptides altamente affidabile per supportare lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci a base di peptidi, forniti tramite una rete di strutture a livello globale completamente integrata. È importante sottolineare che rimaniamo concentrati sui pazienti che si affidano a questi farmaci “, ha affermato Brian Gregg, CEO di AmbioPharm.

“Questa acquisizione segna un passo importante nel percorso di crescita di CordenPharma, migliorando il posizionamento strategico dell’azienda e supportando significative opportunità di crescita a lungo termine nei peptidi”, ha affermato il direttore di Astorg Antoine Thomas. Il presidente del consiglio di amministrazione di CordenPharma, Paul Perreault, ha commentato: “Questo è un momento entusiasmante per la promessa di peptidi per aiutare i pazienti in tutto il mondo, e ora a CordenPharma rafforziamo le nostre capacità di mantenere questa promessa per i nostri partner”.

“Dal nostro investimento in AmbioPharm, abbiamo lavorato a stretto contatto con l’azienda come azionista strategico per migliorare le sue operazioni ed espandere la sua impronta a livello globale. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che AmbioPharm ha raggiunto e siamo molto entusiasti della sua fusione con CordenPharma, data l’ampiezza della sua piattaforma e competenza sui peptidi. Rimaniamo fiduciosi nel forte potenziale di crescita del mercato globale dei peptidi CDMO e non vediamo l’ora di continuare a supportare l’attività combinata, mentre cerca di raggiungere il prossimo livello di successo”, ha commentato Ling Yang, Partner e Head of Healthcare di Carlyle Asia.

BNP Paribas ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di AmbioPharm.

Informazioni su CordenPharma

CordenPharma è un partner CDMO, che supporta gli innovatori biotecnologici e farmaceutici di modalità complesse nell’avanzamento del loro ciclo di vita di sviluppo dei farmaci. Sfruttando l’esperienza collettiva dei team attraverso la sua rete di strutture integrate a livello globale, CordenPharma fornisce servizi di outsourcing su misura, che coprono l’intera catena di approvvigionamento, dallo sviluppo iniziale della fase clinica alla commercializzazione.

Con competenze scientifiche e partnership al centro, CordenPharma fornisce ai clienti servizi end-to-end di alto valore con un focus strategico su peptidi, oligonucleotidi, eccipienti lipidici personalizzati, nanoparticelle lipidiche (LNP), iniettabili sterili e l’ampia fornitura di piccole molecole (potenza sia elevata che regolare).

Il CordenPharma Group è attualmente composto da 11 strutture in Europa e Nord America. Nell’esercizio 2025, l’organizzazione ha generato un fatturato di €960 milioni e contava oltre 3.000 dipendenti. Nel 2022, CordenPharma è stata acquisita da Astorg per accelerare il suo sviluppo e rafforzare ulteriormente le sue capacità nello spazio CDMO.

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Informazioni su AmbioPharm

AmbioPharm è un CDMO peptidico sintetico personalizzato globale fondato nel 2005 e con sede a North Augusta, Carolina del Sud, USA, specializzato nello sviluppo di processi di produzione altamente efficienti per ingredienti farmaceutici attivi (API) a base di peptidi in fase clinica e commerciale. Nei nostri impianti di produzione nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti e a Shanghai, in Cina, produciamo nuove entità chimiche (NCE) in conformità alle cGMP per clienti in tutto il mondo. Entrambe le strutture sono state ispezionate più volte dalla FDA e da altri organismi di regolamentazione globali con risultati eccellenti. La nostra missione è quella di accelerare i peptidi per i pazienti.

Per maggiori informazioni su AmbioPharm: www.ambiopharm.com | Segui AmbioPharm su LinkedIn



Informazioni su Astorg

Astorg è una delle principali società di private equity paneuropee con oltre €24 miliardi di asset in gestione. Astorg è un investitore multi-specialista con una profonda esperienza nel settore sanitario, tecnologico e dei servizi alle imprese. All’interno dell’assistenza sanitaria, Astorg si concentra su un insieme ristretto di sottosettori: servizi e tecnologie farmaceutiche, servizi MedTech e MedTech, strumenti per le scienze della vita e diagnostica. Godendo di una cultura imprenditoriale specifica, di una prospettiva di azionista impegnato e di un organo decisionale snello, Astorg lavora con fondatori, imprenditori e team di gestione per acquisire aziende B2B internazionali di alto livello, fornendo loro guida strategica, governance e capitale per migliorare il loro posizionamento strategico e raggiungere i loro obiettivi finanziari. Con sede a Lussemburgo, Astorg ha uffici a Londra, Parigi, New York, Francoforte e Milano.

Per ulteriori informazioni su Astorg: www.astorg.com | Segui Astorg su LinkedIn



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