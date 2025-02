Cosa fare se la banca si rifiuta di aprire il conto corrente?

(Adnkronos) – Torino 14/02/2025. Nel corso della vita, può capitare a tutti di vivere degli eventi che minano la propria stabilità finanziaria, facendo crollare la serenità e la fiducia nel futuro. Le difficoltà finanziarie, rendono davvero difficile, se non impossibile, adempiere ai propri obblighi di pagamento. La situazione di protesto o segnalazione al CRIF o altre centrali rischio ti sconvolge totalmente i piani e ti obbliga a mettere in pausa i tuoi progetti. Tutto diventa più complesso, specialmente quando si tratta di aprire un conto corrente. Le banche tendono a rifiutare le richieste di apertura conto da parte di soggetti privati o società con precedenti protesti e segnalazioni, al fine di evitare il rischio di insolvenza. Tuttavia, esistono soluzioni alternative studiate per soggetti con tali problematiche, come i conti correnti dedicati, che favoriscono una ripresa finanziaria rapida e stabile. In questo ambito, il

conto corrente non pignorabile

rappresenta un’opzione interessante, poiché un conto corrente estero non è soggetto alle stesse modalità e normative di pignoramento applicate ai conti italiani. I conti correnti dedicati ai protestati e segnalati offrono un’opportunità concreta di gestire le proprie finanze quotidiane. Si tratta di conti progettati per garantire l’accesso a funzioni essenziali come l’accredito dello stipendio, il pagamento delle bollette, incasso e pagamento fatture, il prelievo dei contanti e molto altro ancora. In questo articolo ti parleremo proprio delle soluzioni pensate per chi vuole rimettersi in piedi dopo un protesto e riacquistare la libertà finanziaria. Il conto corrente per privati protestati è un prodotto finanziario progettato per soddisfare le necessità di chi ha avuto difficoltà creditizie e vuole risanare la propria reputazione. Di seguito ti presentiamo i principali vantaggi:

Accesso alle funzionalità bancarie di base: anche se hai ricevuto un protesto o una segnalazione al CRIF, puoi continuare a utilizzare strumenti fondamentali come bonifici, domiciliazione delle utenze e carte di pagamento.

Miglioramento della reputazione creditizia: l’utilizzo responsabile di un conto corrente può aiutarti a migliorare gradualmente la tua immagine finanziaria.

Personalizzazione delle soluzioni: i conti correnti per privati protestati presentano condizioni specifiche per andare incontro alle esigenze di ognuno. Sono progettati caso per caso e per evitare al cliente di incorrere in ulteriori difficoltà.

Incassare la pensione, il TFR, la NASPI: problemi altrimenti irrisolvibili. Aprire un conto corrente specifico per protestati è un passo fondamentale verso la gestione consapevole delle tue finanze e il recupero della serenità economica. Le difficoltà nell’apertura di un conto corrente non riguardano solo i privati. Anche le ditte individuali e le piccole aziende protestate possono incontrare ostacoli significativi. Se ti trovi in una situazione simile, è importante che tu metta subito da parte ansie e inquietudini perché esistono soluzioni specifiche per riprendere in mano le finanze della propria ditta o azienda individuale e tornare a vivere la tua vita lavorativa in piena libertà. L’apertura di un conto corrente per ditte e aziende individuali protestate è sicuramente la scelta migliore se hai partita IVA e ti trovi in difficoltà economica. Un conto corrente dedicato ti aiuta a riprendere regolarmente alcune operazioni essenziali per la tua attività: accesso a bonifici, incassi e pagamenti internazionali. Potrai tornare a pagare i tuoi fornitori, ricevere i pagamenti dai tuoi clienti e gestire nuovamente le tue finanze in maniera efficiente. Un conto corrente dedicato ti permette di riprendere il tuo progetto e di guardare al futuro della tua attività con maggiore consapevolezza ed entusiasmo. Una delle soluzioni più interessanti per chi è protestato è il conto corrente con IBAN estero. Questa tipologia di conto corrente offre numerosi vantaggi. Aprire un conto corrente con IBAN europeo, ad esempio, ti consente di effettuare pagamenti e ricevere fondi in tutta l’area SEPA, garantendo una maggiore flessibilità e accesso al mercato europeo. Un conto corrente estero ti permette di espandere e globalizzare il tuo business con la possibilità di accedere a normative fiscali meno stringenti di quelle nazionali. Questa opzione è ideale per chi vuole proteggere i propri risparmi e continuare a gestire le proprie finanze riducendo il timore di azioni legali che possano bloccare il conto. Infatti, l’apertura di un conto estero, aperto in maniera del tutto legale, può rendere più difficile ai tuoi creditori di arrivare al tuo conto e pignorarlo. Un conto con IBAN estero favorisce:

La tutela del patrimonio: un conto corrente non pignorabile con IBAN estero aumenta le possibilità di mantenere accessibili i propri fondi.

Funzionalità complete: nonostante la sede estera, molti di questi conti offrono servizi analoghi a quelli di un conto italiano. Quando le banche ti chiudono le porte, noi di GF Financial Service siamo pronti ad aprirti nuove opportunità. Con anni di esperienza nel supporto a protestati e cattivi pagatori, la nostra missione è aiutarti a ritrovare la serenità finanziaria. Ecco cosa possiamo fare per te:

Consulenza personalizzata: ti ascoltiamo con empatia e analizziamo la tua situazione per proporti le soluzioni più adatte.

Ampia gamma di servizi: offriamo conti correnti per privati e aziende, oltre a carte d di debito dedicate.

Processo semplice e veloce: ti guidiamo passo dopo passo per semplificare ogni procedura. Siamo al tuo servizio per aiutarti ad aprire un conto corrente dedicato in maniera semplice e in tempi rapidi. Possiamo fornirti tutti gli strumenti giusti per iniziare la tua ripresa il prima possibile. Scegliendo GF Financial Service, non solo avrai accesso a soluzioni concrete, ma potrai anche contare su un team di esperti pronti a sostenerti in ogni fase del percorso.

