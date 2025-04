Cowo®, la Rete che trasforma gli spazi in relazioni: il modello di Coworking che mette le persone al centro

(Adnkronos) – Milano, 9 aprile 2025.In un panorama professionale sempre più segnato da flessibilità e nuove dinamiche relazionali, il concetto stesso di luogo di lavoro si evolve profondamente. A fronte di questi cambiamenti, nasce anche una nuova necessità: disporre non solo di spazi funzionali, ma di veri e propri ambienti capaci di attivare connessioni, scambi e progettualità condivise.

È proprio in questo contesto che si inserisce Cowo®, la Rete italiana dei Coworking indipendenti, attiva dal 2008 e oggi punto di riferimento nazionale per chi cerca soluzioni professionali innovative. Fondata da Massimo Carraro – imprenditore, copywriter e divulgatore – Cowo® nasce dall’intuizione che, prima ancora della tecnologia o delle strutture, siano le relazioni umane a costituire il motore reale del lavoro contemporaneo. Da questa visione prende vita un modello che va oltre il semplice affitto di postazioni, per diventare un ecosistema condiviso, progettato per stimolare collaborazione, crescita professionale e sviluppo imprenditoriale. Oggi il Network conta oltre 80 sedi distribuite in Italia e in Canton Ticino. Ogni spazio di Coworking è pensato non solo per rispondere alle esigenze di professionisti, aziende, enti e associazioni, ma anche per radicarsi nel tessuto sociale e produttivo del territorio. Elemento distintivo di Cowo® è l’approccio consulenziale dedicato a chi desidera aprire un proprio spazio di Coworking. Il percorso offerto è strutturato e flessibile: si parte da una valutazione iniziale – attraverso sopralluogo o videochiamata – per comprendere la vocazione degli ambienti disponibili. Si procede poi con un’analisi delle potenzialità e uno studio di fattibilità economica, che tiene conto delle dinamiche del mercato locale. La consulenza si conclude con la redazione di un Business Plan

triennale e con un confronto diretto per ottimizzare ogni aspetto prima dell’avvio dell’attività. A chi entra nella Rete, vengono inoltre offerte condizioni agevolate e un accompagnamento costante nelle fasi successive. A fianco della consulenza per nuovi affiliati, Cowo® mette a disposizione una serie di servizi strategici pensati per sostenere concretamente lo sviluppo degli spazi. Dalla formazione specialistica alla gestione della contrattualistica, dal monitoraggio di bandi e sovvenzioni alla pianificazione di strategie di marketing e comunicazione, fino all’organizzazione di eventi e attività di networking su scala nazionale: tutto è pensato per garantire una crescita coerente, strutturata e duratura. Il sito ufficiale, https://cowo.it/, rappresenta un punto di forza del progetto. Online dal 2009, è oggi una piattaforma ricca di contenuti, con centinaia di articoli e oltre 400 pagine informative, dedicate non solo agli aspetti operativi del Coworking, ma anche alla riflessione culturale sul lavoro condiviso. Una risorsa accessibile, chiara e aggiornata, che conferma l’impegno del Network nel fornire strumenti concreti alla propria community. Gli ambienti di lavoro Cowo®, dai Coworking Milano a quelli attivi a Roma, Bologna e Torino si distinguono per il design funzionale, la flessibilità degli spazi e l’attenzione ai dettagli. Che si tratti di startup, artigiani digitali, freelance o aziende, ogni realtà trova nelle strutture della Rete un contesto su misura, in grado di stimolare la produttività, creare connessioni autentiche e scambiare competenze con altri professionisti. Alla base di tutto, infine, resta una visione forte e coerente, raccontata anche nel libro di Massimo Carraro “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”: un testo che restituisce pienamente l’anima del progetto Cowo® e ne racconta il percorso, costruito con pazienza, passione e ascolto. Contatti:https://www.cowo.it/

